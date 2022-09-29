Beklentiyi karşılamadı! Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı! - Son Dakika
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Beklentiyi karşılamadı! Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

29.09.2022 20:14
Beklentiyi karşılamadı! Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Fakat bu hafta paylaşılan oyunlar hem fiyatı hem de kalitesi ile oyuncuları tatmin etmedi.

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Fakat uzun bir süredir kaliteden çok adet üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Zira son haftalarda paylaşılan tüm yapımlar beklentilerin altında kaldı.

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Epic Games, geleneği bozmadı ve bu hafta da ücretsiz oyun verdi. Fakat son birkaç aydır kullanıcılar sunulan yapımlardan memnun olmadığını dile getiriyor. Zira geçtiğimiz dönemde peş peşe birçok AAA kalite oyunu ücretsiz sunmuştu.

Beklentiyi karşılamadı! Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Hatta tek seferde birkaç bin TL'lik oyun vermişliği de var. Ancak son 2 aydır verilen oyunlar yüksek kalite olmaktan çok uzak. Tabii ki her oyunun bir alıcısı ve seveni var. Fakat 10 haftadır verilen düşük kalite oyunların fiyatlarının toplamı 15-20 doları geçmiyor.

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Bu hafta ise Epic Games Store'un ücretsiz oyunları 17 TL'lik The Drone Racing League Simulator ve 25 TL'lik Runbow oldu. Bir kez 0 TL karşılığı satın alma işlemini tamamlayıp kütüphanenize ekledikten sonra oyunların süresiz olarak sizin olduğunu hatırlatalım. Yani belirli bir süreliğine yapılan deneyim kampanyalarından değil.

The Drone Racing League Simulator sistem gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10×64 or greater

İşlemci: Intel Core i5-4460 (2.70 GHz) or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10×64 or greater

İşlemci: Intel Core i5-7300U or better

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 and above

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Runbow sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP2+

İşlemci: SSE2 komut seti desteği

Ekran Kartı: DX9 veya DX11 destekli

Depolama: 1037 MB

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

İşletim Sistemi, Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Beklentiyi karşılamadı! Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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