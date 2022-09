282 TL değerindeki üç oyun ücretsiz oluyor!

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları ortaya çıktı. Tomb Raider serisinin son yapımı Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Tomb Raider haricinde iki bağımsız yapımı da 1-8 Eylül tarihleri arasında kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'ten Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition sürprizi

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 1 Eylül Perşembe günü yenilenecek listede üç oyun bulunuyor. Knockout City, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths 1 Eylül ila 8 Eylül tarihlerinde ücretsiz erişime açılacak.

2018 yılında çıkış yapan Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft'un Peru ormanındaki maceralarını ve dünyayı bir Maya kıyametinden kurtarmasını ele alıyor. Oyun, serinin bir önceki yapımı Rise of the Tomb Raider'ın devamı niteliğinde.

https://shiftdelete.net/epic-games-bu-haftaki-ucretsiz-oyununu-acikladi

1 Eylül'de ücretsiz sunulacak bir diğer oyun ise keşif-macera tarzında Submerged: Hidden Depths olacak. Batık bir dünyanın güzel kalıntıları arasında tekneyle gezinebilir, tırmanabilir, etkileşim kurabilir ve ormanı keşfe çıkabilirsiniz.

Üçüncü oyun ise zaten ücretsiz olarak erişilebilen Knockout City olacak. Fakat Epic Games, etkinlik kapsamında 69 TL değerindeki Armazillo Paketi'in ücretsiz erişime açıyor. Knockout City ise yakantop konseptinde bir aksiyon yapımı.

Epic Games geçtiğimiz hafta ise 33 TL değerindeki Ring of Pain'i ücretsiz yapmıştı. Strateji türündeki bu bağımsız yapımı da 1 Eylül tarihine kadar Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Peki siz Epic Games ücretsiz oyun kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!