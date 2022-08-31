282 TL değerindeki üç oyun ücretsiz oluyor! - Son Dakika
Üye Girişi

282 TL değerindeki üç oyun ücretsiz oluyor!

31.08.2022 20:41
282 TL değerindeki üç oyun ücretsiz oluyor!

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition dahil üç oyun bedava sunulacak.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları ortaya çıktı. Tomb Raider serisinin son yapımı Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Tomb Raider haricinde iki bağımsız yapımı da 1-8 Eylül tarihleri arasında kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'ten Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition sürprizi

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 1 Eylül Perşembe günü yenilenecek listede üç oyun bulunuyor. Knockout City, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths 1 Eylül ila 8 Eylül tarihlerinde ücretsiz erişime açılacak.

2018 yılında çıkış yapan Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft'un Peru ormanındaki maceralarını ve dünyayı bir Maya kıyametinden kurtarmasını ele alıyor. Oyun, serinin bir önceki yapımı Rise of the Tomb Raider'ın devamı niteliğinde.

https://shiftdelete.net/epic-games-bu-haftaki-ucretsiz-oyununu-acikladi

1 Eylül'de ücretsiz sunulacak bir diğer oyun ise keşif-macera tarzında Submerged: Hidden Depths olacak. Batık bir dünyanın güzel kalıntıları arasında tekneyle gezinebilir, tırmanabilir, etkileşim kurabilir ve ormanı keşfe çıkabilirsiniz.

Üçüncü oyun ise zaten ücretsiz olarak erişilebilen Knockout City olacak. Fakat Epic Games, etkinlik kapsamında 69 TL değerindeki Armazillo Paketi'in ücretsiz erişime açıyor. Knockout City ise yakantop konseptinde bir aksiyon yapımı.

Epic Games geçtiğimiz hafta ise 33 TL değerindeki Ring of Pain'i ücretsiz yapmıştı. Strateji türündeki bu bağımsız yapımı da 1 Eylül tarihine kadar Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Peki siz Epic Games ücretsiz oyun kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: Shiftdelete

Epic Games, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 282 TL değerindeki üç oyun ücretsiz oluyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:41:40. #1.13#
SON DAKİKA: 282 TL değerindeki üç oyun ücretsiz oluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement