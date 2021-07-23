Geçtiğimiz aylarda birçok ücretsiz oyunu kullanıcılarına dağıtan Epic Games, bu sefer de "Yaz İndirimleri" ile damga vuruyor. İndirimdeki oyunlara göz attığımızda ise indirim oranları %75'lere varan oranları buluyor. İndirimlerden yararlanmak için belirlenen son tarih ise 5 Ağustos Perşembe günü.
Eğer siz de indirimlerden yararlanmak istiyorsanız tıklayarak Epic Games Store sayfasına gidebilirsiniz, keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle!
Son Dakika › Gamegar › Epic Games Yaz İndirimleri başladı! - Son Dakika