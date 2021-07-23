Epic Games Yaz İndirimleri başladı!

Geçtiğimiz aylarda birçok ücretsiz oyunu kullanıcılarına dağıtan Epic Games, bu sefer de "Yaz İndirimleri" ile damga vuruyor. İndirimdeki oyunlara göz attığımızda ise indirim oranları %75'lere varan oranları buluyor. İndirimlerden yararlanmak için belirlenen son tarih ise 5 Ağustos Perşembe günü.

İndirimlerde Göze Çarpan Oyunlar

Cyberpunk 2077 (Eski Fiyat: 249 TL - Yeni Fiyat: 166,83 TL)

Frostpunk (Eski Fiyat: 49 TL - Yeni Fiyat: 16,66)

NBA 2K21 (Eski Fiyat: 419 - Yeni Fiyat: 138,27)

Assassins Creed Valhalla + Watch Dogs Legion Bundle (Eski Fiyat: 495 - Yeni Fiyat: 272,25 TL)

Eğer siz de indirimlerden yararlanmak istiyorsanız tıklayarak Epic Games Store sayfasına gidebilirsiniz, keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle!