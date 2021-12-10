Üye Girişi
Epic Games Yılbaşına Kadar 15 Ücretsiz Oyun Dağıtacak - Son Dakika

Epic Games Yılbaşına Kadar 15 Ücretsiz Oyun Dağıtacak

10.12.2021 03:09
Epic Games Yılbaşına Kadar 15 Ücretsiz Oyun Dağıtacak

Epic Games'in, 16-30 Aralık tarihleri arasında 15 oyunu ücretsiz olarak vereceği söyleniyor.

Epic games'in 16 Aralık 2021'den 30 Aralık 2021'e kadar toplamda 15 oyunu ücretsiz verileceği iddia edildi. Bu sızıntı, geçtiğimiz sene de yine bu konu hakkında sızıntı yapan Dealabs'den Billbill-kun isimli kullanıcı tarafından yapıldı.

Epic Games'in vereceği ilk oyun

İlk olarak Shenmue III oyunu ile 16 Aralık 2021'de başlayacak olan bu promosyonun yıl sonuna kadar devam edeceği söyleniyor.

Ayrıca Billbill-Kun, Epic Games Store'un 6 Ocak 2022'ye kadar sürecek bir yıl sonu indirimi de başlatacağını iddia ediyor.

Epic Games'in hangi oyunları ücretsiz vermesini isterdiniz?

Epic Games Yılbaşına Kadar 15 Ücretsiz Oyun Dağıtacak

Epic Games, oyunlar, Aralık, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Epic Games Yılbaşına Kadar 15 Ücretsiz Oyun Dağıtacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 17:35 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
01:02 Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri emir geldi
01:01 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
01:00 Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
00:53 Bağcılar'da apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu
00:34 Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
00:15 Didem Soydan'nın bikinili paylaşımları ses getirdi
00:14 AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleri hakkında konuştu: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki
00:04 Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil
23:37 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti
23:21 Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi
Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor         
01:01
CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli         
20:55
486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak         
18:19
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var         
13:06
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 03:25:00. #1.11#
SON DAKİKA: Epic Games Yılbaşına Kadar 15 Ücretsiz Oyun Dağıtacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement