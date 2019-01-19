Epifani Yortusu İçin Ortodokslardan Buz Gibi Vaftiz Töreni
1 saat önce
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ortodokslar, Epifani bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde dondurucu suda vaftiz edildi.
Rusya
'nın Sibirya
bölgesindeki Ortodokslar, Epifani bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde dondurucu suda vaftiz edildi. İrkutsk kentindeki ayinde buz tutmuş Baykal Gölü'ne sabahın erken saatlerinde akın eden Ortodokslar Hz. İsa'nın vaftiz edilişini simgelemek için gölde açılan havuzlara girdi
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:04
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