Son Dakika Haberleri: Epifani Yortusu İçin Ortodokslardan Buz Gibi Vaftiz Töreni

Epifani Yortusu İçin Ortodokslardan Buz Gibi Vaftiz Töreni

1 saat önce

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ortodokslar, Epifani bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde dondurucu suda vaftiz edildi.

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ortodokslar, Epifani bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde dondurucu suda vaftiz edildi. İrkutsk kentindeki ayinde buz tutmuş Baykal Gölü'ne sabahın erken saatlerinde akın eden Ortodokslar Hz. İsa'nın vaftiz edilişini simgelemek için gölde açılan havuzlara girdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:04 

Sibirya, Rusya Federasyonu, Dünya
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