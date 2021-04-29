Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak: "Bayram sonrası kontrollü çalışmaya hazırlanıyoruz" - Son Dakika

Epilady Kişisel Bakım Salonu'nun Kurucusu Nuriye Hagi Atak, 29 Nisan Perşembe günü itibarı ile başlayacak olan tam kapanmanın ardından bayram sonrası kontrollü açılmak için tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Korona virüs salgınının önüne geçilmesi adına 29 Nisan Perşembe gününden itibaren bayram sonuna kadar tam kapanma kararı alındı. Vaka ve ölüm sayılarının düşmesi ile birlikte sektör olarak kontrollü açılmayı beklediklerini dile getiren Epilady Kişisel Bakım Salonu'nun Kurucusu Nuriye Hagi Atak, bu anlamda çalışmalarını sürdüklerini ve tüm tedbirleri alacaklarını ifade etti. Nuriye Hagi Atak şöyle devam etti:

"Korona virüs salgınının etkisi her geçen gün kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Tam kapanma kararı ile Ramazan Bayramı sonrasına kadar günlük vaka sayılarında ve ölüm sayılarında bir düşüş olmasını umuyoruz. Tüm çalışmalarımızı bayram sonrası kontrollü olarak tekrar açılacağımız güne göre planlıyoruz. Güzellik salonlarında salgının başladığı günden bu yana gerekli önlemler alınıyor ve olası temas durumu elden geldiğince azaltılmaya çalışılıyor. Bizler de bir klinikte alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. Üst düzey hijyen kuralları uyguluyoruz. Çalışanlarımıza düzenli olarak korona virüs testi yapılıyor. Merkezimizde maske, eldiven ve tulum mutlaka kullanılıyor. Salonumuz düzenli olarak dezenfekte ediliyor" dedi.

2015 yılında kurduğu Epilady Kişisel Bakım Salonu ile birçok ödül aldıklarını ifaden eden Nuriye Hagi Atak verdikleri hizmet hakkında, " İstanbul'da Sultanbeyli ve Gebze olmak üzere 2 adet şubemiz bulunmaktadır. Sultanbeyli şubemiz 2 katlı, 500 metrekare, Gebze şubemiz ise 3 katlı 600 metrekaredir. Aktif olarak 35 çalışanımız bulunmaktadır ve her geçen gün çalışan sayımız artıyor. Kişisel bakım salonumuzun yanında Epilady markamızla ürettiğimiz, bandrollü kozmetik ürünleri satışı da gerçekleştirmekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz 7 yıl boyunca kurumsallığımız ve ciddiyetimizle bilinmekteyiz. Danışanlarımızın yoğun ilgisinden dolayı ve gerçekleştirilen her işlemden memnun kaldıkları için yapmış olduğumuz işimizle çok gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Son olarak da şehit ailelerine ve engelli bireylere ücretsiz hizmet verdiklerini ifade eden Nuriye Hagi Atak, aynı zamanda Sultaybeyli İş Kadınları Yönetim Kurulu üyesidir. - İZMİR