Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu - Son Dakika

Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu

Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu Epilasyon sonrasında vücudunda 1. derece yanıklar oluşan kadın suç duyurusunda bulundu Bin 350 liralık promosyonlu paket uygulaması için anlaştı, 6.

Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu

Epilasyon sonrasında vücudunda 1. derece yanıklar oluşan kadın suç duyurusunda bulundu

Bin 350 liralık promosyonlu paket uygulaması için anlaştı, 6. seansta acıyla tanıştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, promosyon paket uygulamasıyla lazer epilasyon uygulaması yaptıran 41 yaşındaki bir kadın vücudun çeşitli bölgelerinde birinci derecede yanıklar oluştu. Talihsiz kadın güzellik merkezi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Alanya'da oturan Songül Yaman (41), 2019 yılında Ekim ayında bir güzellik merkezine gidip, vücudundaki tüylerden kurtulmak istediğini söyledi. Yaman, işyeri yetkilileri ile yaptığı görüşme sonucu, uygulanacak seans karşılığı bin 350 TL promosyonlu paket uygulaması için anlaştı. Güzellik merkezinde başlayan ve 3 seans süren epilasyona pendemi sebebiyle bir süre ara verilip 18 Mayıs tarihinde tekrar başlandı. Yaman'ın 6. seansında vücudun çeşitli bölgelerinde birinci derecede yanıklar oluştu. Vücudunda oluşan yanıklardan dolayı tedavisine başlanan Yaman, güzellik merkezi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

"Bunlar geçici biraz zaman alacak dediler"

Başından geçen olayı anlatan Yaman, lazer epilasyon için güzellik salonuna gittiği söyledi. Yaman, "Birkaç seanstan sonra bir sıkıntı yoktu ama 6. seansta vücudumda yanmalar ve acı hissi oluştu. Bunu kendilerine söylememe rağmen 'her hangi bir sıkıntı yok bu şekilde' devam edeceğiz dediler. O gün akşam o kadar çok kötü oldum ki eşim beni hastaneye götürdü. İki gün işyerine gidemedim ve kendilerini durumu ilettiğimde bunlar geçici biraz zaman alacak dediler. Bana eczaneye gidip krem almamı tavsiye ettiler. Bende onlara siz beni bu hale getirdiğiniz, beni mağdur ettiniz bu kremleri sizin almanız gerektiğini kendilerine söyledim. Bu olaydan sonra epilasyon seansına ara verdiler. İyileştikten sonra başlayacağız dediler. Daha sonra ben kendilerini aradım ve beni mağdur ettiklerini söyledim " dedi.

"Güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Acı içinde kıvradığını söyleyen Yaman, " Ben onlara kendinizi benim yerime koyun diyerek 'acı içinde kıvrandığımı' söyledim. Olaylar böyle gelişti. Vücudumda belden aşağı komple yanıklar oluştu. Önlü ve arkalı koltuk altlarında kalıcı yanıkları oluştu. Cildiyeye gidiyorum, psikolojim alt üst oldu ve hiç iyi değilim. Güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreç devam ediyor" diye konuştu.

Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu
Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu
Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu
Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu
Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu

lazer epilasyon, Promosyon, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu - Son Dakika

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