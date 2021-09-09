Epilepsi de farkındalık bu filmde anlatılacak - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Özel çocukların okullarda dışlanmaması, herkes tarafından kabul görmesinin konu alındığı 'Bizde Sizin Gibiyiz' isimli kamu spotunun ardından bu kez de epilepsiyi anlatan kamu spotunun çekimlerine başlandı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında epilepsinin konu alınacağı 'Hayata Tutun' isimli kamu spotunun çekimlerine başlandı. Kadın girişimci Dilek Çakır ve Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Başkanı Ebru Öztürk'un girişimleriyle çekilecek kamu spotunun yönetmenliğini Kadir Ergin yapacak. Senaryosu Serkan Aygören tarafından yazılan kısa filmin çekimleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşiyor. Filmin bir sahnesi Kırklareli Atatürk evinin önünde bayraklar ve mor ışıklar altında çekilecek. Ünlü halk ozanı Abdurrahman Delen'de film için sazını eline alacak. Film için özel bir beste yapan Abdurrahman Delen, türküsünü epilepsi hastaları için seslendirecek. - KOCAELİ