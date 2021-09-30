Epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterleri kolaylaştırıldı - Son Dakika

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartlarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, epilepsi hastalarının nöbet geçirmediklerini belgelemeleri gereken süreler düşürüldü, en fazla iki antiepileptik ilaç kullananların da ehliyet alabilmeleri sağlandı.

Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, epilepsi hastalarına birinci grup sürücü belgesi sınıflarının verilmesine ilişkin şartlarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, "şuur kaybının olduğu, şuur kaybının olmadığı, uyarılmış veya uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastalar, altı aylık periyotlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, 3 yıl boyunca, ilaçsız veya en fazla iki antiepileptik ilaç kullanır halde iken nöbet geçirmediklerini belgelemeleri halinde" durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilecek. Daha önce hastaların 5 yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri gerekiyordu.

Ayrıca, ilk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, 2 yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilecek. Eski yönetmelikte, bu gruptaki hastaların ise 3 yıl boyunca nöbet geçirmediklerini belgelemeleri gerekliydi.

"Birçok epilepsi hastasının işsiz kalması ve sıkıntı yaşamasının önüne geçildi"

Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbet geçirmemelerine rağmen hayatı boyunca ilaç kullanmaya devam etmesi gereken hastalar bulunduğuna işaret etti.

Avrupa ülkelerinde, 1,5 yıl nöbet geçirmeyen epilepsi hastalarının ehliyet alabildiğini belirten Ebru Öztürk, " Türkiye'de de hastaların nöbet geçirmediklerini belgelemeleri istenen sürenin düşürülmesi memnuniyet verici. Nöbet geçirmeyen ama ilaç kullanmaya devam eden epilepsi hastalarına da ehliyet verilmesini istiyorduk. Çünkü şeker, tansiyon hastaları gibi düzenli ilaç kullanan ama nöbet geçirmeyen bu hastaların araç kullanması için bir engel bulunmuyor. Yönetmelik değişikliği bizleri çok mutlu etti. " dedi.

Öztürk, ehliyet alamayan hastaların birçok zorluk yaşadığına dikkati çekerek, "İlaç kullanan hastalar ehliyet alamadıkları için araç kullanamıyordu. Bu da onların sosyal ve iş hayatını olumsuz etkiliyordu. İşe giremeyen veya ehliyetleri olmadığı için işten çıkarılan hastalar vardı. Yapılan değişiklikle birçok epilepsi hastasının işsiz kalması ve sıkıntı yaşamasının önüne geçildi." değerlendirmesinde bulundu.