Son Dakika Haberleri: Epilepsi hastası, başı su kovası içinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Epilepsi hastası, başı su kovası içinde ölü bulundu

47 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, epilepsi hastası Ramazan A.'nın (40), evinin banyosunda, başı su kovasının içinde cansız bedeni bulundu.

Epilepsi hastası, başı su kovası içinde ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, epilepsi hastası Ramazan A.'nın (40), evinin banyosunda, başı su kovasının içinde cansız bedeni bulundu.

Manavgat'a bağlı Belenobası Mahallesi'nde, babasına ait evde tek başına yaşayan Ramazan A.'dan haber alamayan ablası, bu sabah kontrol etmek için daireye geldi. Yedek anahtarla kapıyı açan ablası, Ramazan A.'nın, banyoda başı su kovasının içinde cansız bedenini buldu. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Ramazan A.'nın, banyo yaparken kriz geçirdiği, başının su kovasının içine düştüğü ve bu nedenle boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ramazan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan A.'nın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı
Ataşehir'de su baskınında can pazarı Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını Milyonluk Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Epilepsi hastası, başı su kovası içinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]