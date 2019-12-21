Epilepsi hastası Efrahim'in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Epilepsi hastası Efrahim'in yürek dağlayan feryadı: 'İyileşmek istiyorum' - Son Dakika

Epilepsi hastası Efrahim'in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum"

6 saat önce

Batman'da otizm ve epilepsi hastası 7 yaşındaki Efrahim Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek iyileşmek istediğini söyledi.

Epilepsi hastası Efrahim'in yürek dağlayan feryadı:

Batman'da otizm ve epilepsi hastası 7 yaşındaki Efrahim Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek iyileşmek istediğini söyledi.


Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde ikamet eden Kılıç ailesinin 7 yaşındaki çocukları Efrahim Kılıç otizim ve epilepsi hastalığı ile dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını tedavi edemeyen Kılıç ailesi Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlere seslenerek çocuklarının tedavi edilmesi için yardım istedi.


Yaşadıkları zorlu süreç ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan anne Leyla Kılıç, çocuğunun 7 yaşında olduğunu ve otizm ile epilepsi hastası olduğunu söyledi. Evladını, maddi imkansızlıklar nedeni ile tedavi ettiremediklerini belirten anne Kılıç, "Maddi imkan olursa çocuğum iyileşebiliyormuş. 7 yıldır çocuğum çok zor şartlar altında bu seviyeye geldi. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlığımızdan, hayırseverlerden, Allah için rica ediyorum, yardımcı olsunlar ve çocuğumun tedavisi etsinler. Bir anne olarak çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Çocuğumun tedavi olması için İzmir Ege Üniversitesi'ne gitmesi gerekiyor. Sürekli Ankara'ya tedavisi için gidip geliyor. Çocuğumun tedavisi varmış ben çocuğum iyileşsin istiyorum ve hayırseverlere sesleniyorum. Çocuğum 7 yaşına gelmesine rağmen halen altını bağlıyorum, bir anne olarak istiyorum ki çocuğum güzel şartlar altında okuluna gitsin, okusun iyi bir birey olsun ve çocuğumun konuşmasını istiyorum. Çocuğum kendini ifade edemiyor. Oğlumun iyileşmesi için maddi imkanlar gerekiyor. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.


7 yaşında otistik, epilepsi hastası Efrahim Kılıç da "Cumhurbaşkanı Recep amca seni seviyorum. İyileşmek istiyorum" diye konuştu. - BATMAN

Cumhurbaşkanı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var
Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
04:40 Manisa'da polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
04:12 Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
03:58 BM Libya'da sivillerin hedef alınmasından endişeli - Son Dakika
03:47 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika
03:36 Dorse hırsızlarına suçüstü 4 tutuklama - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 05:09:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Epilepsi hastası Efrahim'in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]