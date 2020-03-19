Epilepsi hastası Emin yardım bekliyor - Son Dakika

Epilepsi hastası Emin yardım bekliyor

Doğuştan epilepsi hastası Emin'in ailesi çocuklarının tedavisi için yetkililerden destek bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 'epilepsi' hastası 10 yaşındaki Emin Kaba'nın ailesi evlatlarının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Sabiha Kaba çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Emin, epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Ekonomik durumunun iyi olmadığını ve inşaatta çalıştığını söyleyen Ali Kaba, oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istedi.

Doktorların oğluna yüzme, bisiklet ve robot tedavisi uygulanması gerektiğini belirten baba Ali Kaba, "Çocuğumuz doğumdan bu yana epilepsi hastası. 4-5 yıl çocuğumuzun tedavisini sürdürüyoruz ve çevre illerdeki hastanelere götürdük. Doktorlar, çocuğumuzun iyi bir fizik tedavi alırsa yürüyeceğini söylüyor. Fizik tedavi merkezi olmadığından tedavimizi yaptıramıyoruz. Mecbur şehir dışına götürmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar götürüyoruz. Doktorların bir diğer tavsiyesi ise yüzme, bisiklet ve robotla tedavidir. Malum hayat şartları da zor olduğu ve inşaatta çalıştığım için yeterli olmuyor. Yetkililerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Anne Sabiha Kaba ise, "Çocuğumla zamanımız zor geçiyor. Hırçın ve sürekli ağlıyor. Aynı zamanda yürüyemiyor ve konuşamıyor. Beslenmesi de iyi değil ve yemekleri yiyemiyor, su içemiyor. Altını değiştirmekte zorlanıyorum. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.