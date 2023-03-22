Dengesini kaybeden epilepsi hastası kadın 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Dengesini kaybeden epilepsi hastası kadın 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdi

22.03.2023 10:06

Denizli'de epilepsi hastası olan 54 yaşındaki kadın, 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesinde meydana gelen olayda, bir sitedeki bulunan 3. kattaki evinin balkonuna çıkan epilepsi hastası Neşe Gün (54), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan aile yakınları, karşılaştığı manzara sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Epilepsi hastası kadın 3. kattan düşerek öldü

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, evde ve cansız bedende detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından Gün'ün cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Epilepsi hastası kadın 3. kattan düşerek öldü
Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Epilepsi, Denizli, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dengesini kaybeden epilepsi hastası kadın 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dengesini kaybeden epilepsi hastası kadın 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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