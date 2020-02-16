Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye götürüldü

12 dakika önce

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmeli Koç köyünde yaşayan, epilepsi hastası Onur Işık (9), yolların kardan kapalı olması nedeniyle kar üstü araçla evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye götürüldü, System.String[]

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmeli Koç köyünde yaşayan, epilepsi hastası Onur Işık (9), yolların kardan kapalı olması nedeniyle kar üstü araçla evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

Ağrı 112 Acil Servis'i dün saat 11.30 sıralarında arayan Devlet Işık, epilepsi hastası oğlu Onur'un fenalaştığını, köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremediklerini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, paletli kar üstü araçla ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kamil Kom mezrasına saat 14.00 sıralarında ulaşabildi. Yaklaşık 1 metre karın bulunduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki kurtarma operasyonunda ekipler, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra kar üstü araçla Diyadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Onur Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edileceği belirtildi.


Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:48 Kaynak: DHA
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