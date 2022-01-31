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Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi

31.01.2022 14:40
Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi

Samsun'da epilepsi krizi geçiren 46 yaşındaki kadın sobanın üzerindeki kaynar yemeğin üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre epilepsi hastası Fatma Keskin (46) evlerinin salonunda bulunan sobanın yanında epilepsi krizi geçirdi.

DÜŞÜNCE SICAK YEMEK ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Bu sırada sobanın üzerindeki kaynayan yemek tenceresi üzerine dökülen Fatma Keskin boynundan, vücudundan, kollarından ve sırtından yanarak yaralandı. 3 derecede yanarak yaralanan Keskin, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan Fatma Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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