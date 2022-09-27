EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİ SIRADA KAYNAYAN ÇORBA KAZANI ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİ SIRADA KAYNAYAN ÇORBA KAZANI ÜZERİNE DÜŞTÜ

27.09.2022 10:57

AĞRI'nın Diyedin ilçesinde epilepsi hastası Kamuran Bakır'ın (28), geçirdiği epilepsi nöbet sırasında kaynayan çorba kazanı üzerine devrildi.

AĞRI'nın Diyedin ilçesinde epilepsi hastası Kamuran Bakır'ın (28), geçirdiği epilepsi nöbet sırasında kaynayan çorba kazanı üzerine devrildi. Göğüs, sol kol ve ayağında yanıklar oluşan Bakır, ölümden döndü.

İlçedeki bir lokantanın mutfak bölümünde çalışan epilepsi hastası Kamuran Bakır, 1 ay önce mutfakta usta ile yaptıkları çorbaları kontrol ederken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Bakır'ın, düşerken tutunmak istediği çorba dolu kazan üzerine devrildi. Lokantadakiler Kamuran Bakır'ı yerden kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Çorbanın göğüs, sol kolu ve ayağına dökülmesi sonucu yanıklar oluşturduğu Bakır, önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastalığı nedeniyle çorbacı gibi tehlikeli yerlerde çalışmak istemediğini söyleyen Kamuran Bakır, Ben epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince düşerken elim, kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdi. Daha sonra kaynayan çorba üzerime döküldü. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Sonra Diyadin Devlet Hastanesinden Erzurum'a getirdiler. Çok yanığım var. İnşallah iyleşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Ben epilepsi hastasıyım, hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Erzurum, Diyadin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİ SIRADA KAYNAYAN ÇORBA KAZANI ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİ SIRADA KAYNAYAN ÇORBA KAZANI ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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