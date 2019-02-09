Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişiye Su Vermeyin!

Epilepsi nöbetleri, farklı şekillerde meydana geliyor.Yere düşme, kasılma ve vücutta atmaların olduğu bazı nöbetlerin tehlikeli olabileceğini belirten uzmanlar, epilepsi nöbeti geçiren kişiye su ve yiyecek verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Epilepsi nöbetlerinin çok farklı biçimlerde gerçekleştiğini ifade eden Doç. Dr. Barış Metin, "Bazı nöbetlerde kişi fazla hareket etmez, sabit bakma ve donma tarzı davranışlar görülür. Ancak bazı nöbetlerde de yere düşme, kasılma ve vücutta atmalar olur. Özellikle düşme ve kasılmanın eşlik ettiği bu büyük nöbetler tehlikeli olabilir. Çoğu nöbette hastanın acile götürülmesine veya 112'yi aranmasına gerek yoktur. Ancak etrafta bulunan kişilerin ne yapacağını bilmesi gerekir" dedi.

Hasta bunları yaşıyorsa, 112'yi hemen arayın!

Doç. Dr. Barış Metin, 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiğini şöyle ifade etti:

"Eğer kişi hayatında ilk kez nöbet geçiriyorsa, solunum güçlüğü varsa, nöbetten sonra kendine gelemiyorsa, nöbet 5 dakikadan uzun sürüyorsa, nöbet sırasında kendini yaralamışsa, nöbet suda geçirilirse, kişide diyabet, kalp hastalığı veya gebelik varsa hemen 112 aranmalıdır."

Doç. Dr. Barış Metin, büyük nöbet (düşme ve kasılma) geçiren birine yapılması gereken müdahaleleri şu şekilde anlattı:

Nöbet geçiren kişiyi yavaşça yere yatırın

"Büyük nöbet (düşme ve kasılma) geçiren birini gördüğünüzde öncelikle sakin olun. Eğer 112'yi aramanız gereken durumlardan biri yoksa kişiyi yavaşça yere yatırın ve nöbet bitene kadar yanında kalın.

Kişiye zarar verebilecek şeyleri etrafından uzaklaştırın

Başının altına yumuşak bir şey koyun. Etraftaki zarar verici, kişinin çarpabileceği, üzerine düşebilecek eşyaları uzaklaştırın.

Kişiyi sol tarafa çevirerek, nefes almasını kolaylaştırın

Nöbet geçiren kişiyi sol tarafına çevirerek nefes almasını kolaylaştırabilirsiniz. Kravat gibi nefes almayı zorlaştıracak kıyafetlerle ve gözlük gibi kırılabilecek şeyleri çıkarın.

Kişinin üzerinde bir uyarı yazısı olup olmadığına bakın

Kişinin üzerinde bir hastalığı olduğunu belirten tıbbi bir uyarı yazısı (bileklik vb.) olup olmadığına bakın. Nöbet 5 dakikayı geçerse 112'yi arayın. Kişi uyanınca ona durumu açıklayın ve evine dönmesine yardımcı olun."

Nöbet geçiren birine bunları yapmayın!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, epilepsi nöbeti geçiren birine yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı:

-"Kasılmaları durdurmaya çalışmayın,

-Ağzına bir şey sokmayın, bu çene ve dişlerde hasara neden olabilir,

-Suni solunum yapmaya çalışmayın, kasılmalar bitince solunum geri gelir,

-Kendine tamamen gelinceye kadar su veya yiyecek vermeyin, bilinci yerinde değilken vereceğiniz gıda akciğerlere kaçabilir."