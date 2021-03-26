Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü - Son Dakika

Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü

26.03.2021 13:54
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü, System.String[]

Antalya'da seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü, üç kez ölümden kıl payı kurtuldu.

Antalya'da seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü, üç kez ölümden kıl payı kurtuldu. Sürücünün nöbet geçirdiği anlarda önce bir otomobil sürücüsüne sıfır mesafede yaklaşması, ardından kontrolü kaybedip yolun solundaki demir korkuluklara çarpıp motosikletten savrulması ve en sonunda da yerdeyken bir cipin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem B. (39) isimli motosiklet sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolünü kaybeden sürücü önce kontrolsüz şerit değiştirirken solundaki bir araca sıfır mesafede yaklaşıp son anda sağa kaçtı, ardından kontrolsüz şekilde sol şeride geçip çift yönlü bulvarın orta bölümündeki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü önce korkuluklara, ardından yere düştü. Korkuluklar sayesinde karşı taraftan gelen aracın altında kalmaktan kurtulan kadın, arkadan gelen bir cipin altında kalmaktan da sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Cip santimler farkıyla yerde yatan sürücünün yanından geçip durmayı başardı. İhbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan Meltem B., ambulansta tedavi altına alındı. Meltem B.'nin epilepsi nöbeti geçirdiğini ancak iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

Nöbet ve kaza anı araç kamerasında

Sürücünün yaklaşık 500 metre boyunca seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdiği ve ölümden döndüğü anlar, bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün sürekli şerit değiştirdiği, bir süre sonra ise alt geçitte yine şerit değiştirerek demir korkuluklara çarpması ve ardından araçların altında kalkmaktan son anda kurtulması yer aldı. - ANTALYA

Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü
Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü

Otomobil, Epilepsi, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı         
11:59
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz         
10:56
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde         
07:58
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 14:04:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümlerden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei