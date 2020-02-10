Epilepsi nöbeti geçiren öğrenci hastaneye hava ambulans götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Epilepsi nöbeti geçiren öğrenci hastaneye hava ambulans götürüldü - Son Dakika

Epilepsi nöbeti geçiren öğrenci hastaneye hava ambulans götürüldü

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde derste rahatsızlanan öğrenci, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Epilepsi nöbeti geçiren öğrenci hastaneye hava ambulans götürüldü, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde derste rahatsızlanan öğrenci, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Demirci 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu özel eğitim öğrencisi 8 yaşındaki Hüseyin Demir, derste aniden rahatsızlandı.

Epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencinin epilepsi nöbeti 30 dakika boyunca geçmeyince bir başka hastaneye sevk için hava ambulans istendi.

Turgut Özal Stadına iniş yapan ambulans helikopter, Hüseyin Demir'i Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü.

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik
ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:26:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Epilepsi nöbeti geçiren öğrenci hastaneye hava ambulans götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]