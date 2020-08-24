Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor - Son Dakika

ŞIRNAK'ta epilepsi hastası Bilal Cesur'un (30) hayatı, geçirdiği nöbet sırasında düştüğü sıcak sudan sonra kabusa dönüştü. Yüzünde, elinde ve göğüs kısmında yanıklar oluşan Cesur, eski haline dönmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Bahçelievler Mahallesi Afet Konutları'nda yaşayan epilepsi hastası Bilal Cesur, 6 ay önce mutfakta yemek için sıcak su kaynatırken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Cesur, sıcak su bulunan tencerenin ve elektrikli ocağın üzerine düşerek, yaklaşık 5 dakika boyunca öyle kaldı. Durumu fark eden ailesi Cesur'u bulunduğu yerden kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Devrilen tenceredeki sıcak suyla yüzü ve eli yanan, elektrikli ocağın da göğüs kısmında yanıklar oluşturduğu Cesur, önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 1 ay boyunca burada tedavi gören Cesur, 3 ameliyat geçirdikten sonra taburcu oldu. Yüzünde kısmi iyileşmeler olan Cesur'un eski haline dönebilmesi için bir dizi ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. Maddi imkanları olmadığı için tedaviyi sonlandıran ailesi, Cesur'a uzanacak bir yardım elini bekliyor.