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Epilepsi pili ameliyatıyla nöbet şiddeti ve sıklıkları azaltılabilir - Son Dakika

Epilepsi pili ameliyatıyla nöbet şiddeti ve sıklıkları azaltılabilir

24.09.2021 09:26
Epilepsi pili ameliyatıyla nöbet şiddeti ve sıklıkları azaltılabilir, System.String[]

Epilepsi pili ameliyatının ilaca dirençli epilepsi (sara) hastalarında uygulanan bir yöntem olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Epilepsi pili ameliyatının ilaca dirençli epilepsi (sara) hastalarında uygulanan bir yöntem olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, "Kısa süren bir ameliyat sayesinde hastaların nöbet sayılarının, nöbet sürelerinin ve nöbet sıklıklarının uzun dönemde azaltılması temel amaçtır" dedi.

Dünyada 1990'lı yıllarda keşfedilen epilepsi pili ameliyatı yönteminin birçok avantajı olduğunu aktaran Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, "Epilepsi pili ameliyatının avantajları kafatasını açmadan, uzun süre anestezi gerektirmeyen, oldukça düşük riskli bir ameliyat olmasıdır. Hastalar ameliyattan 4 saat sonra beslenmeye ve yürümeye başlarlar. Çoğu zaman ameliyatın olduğu akşam da taburcu edilebilirler" diye konuştu.

AMELİYAT BOYUN BÖLGESİNDEN YAPILIR

Epilepsi pili ameliyatının (VNS) boyun bölgesinden yapılan bir ameliyat olduğunu belirten Doç. Dr. Öztürk, "Boyunda bulunan vagus isimli sinire yaklaşık 4 santimetrelik bir kesi ile ulaşılır ve bu sinire çok küçük bir kablo sarılır. Ardından göğüs bölgesinde yeni açılan yine 4 santimetrelik bir kesi ile kablonun ucu bu bölgeye içerden ulaştırılıp pil ile bağlantısı sağlanır. Pil ise bu göğüs bölgesindeki cebe yerleştirilir" ifadelerini kullandı.

HANGİ HASTALAR EPİLEPSİ PİLİ AMELİYATI OLABİLİR?

Doç. Dr. Öztürk, ameliyatın hangi hastalara yapılabileceği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İlaca dirençli epilepsi hastalarında, açık ameliyata uygun olmayan hastalarda, açık ameliyattan fayda görmeyen hastalarda ve de açık ameliyatı risklerinden ötürü kabul etmeyen epilepsi hastalarında kullanılan bir yöntemdir. Bir kişiye ilaca dirençli epilepsi hastası diyebilmemiz için ise en az iki farklı nöbet ilacını iki yıl boyunca uygun dozlarda kullanmasına rağmen kontrol altına alınamayan nöbetleri devam ediyor olması gerekir. Ameliyat ortalama 1-2 saat sürmektedir. Hastalar ameliyattan bir gün sonra normal yaşamlarına dönerler."

TEDAVİNİN AMACI NÖBETLERİN SIKLIĞINI EN AZA İNDİRMEK

Uzun dönem çalışmalar sonucunda epilepsi pili ameliyatlarının ardından birinci yılın sonunda hastaların yarısından fazlasında nöbetlerin yarı yarıya azaldığını vurgulayan Doç. Dr. Öztürk, "Bu tedavideki temel amaç sara nöbetlerini tamamen ortadan kaldırmak olmayıp, nöbetlerin sayısını, sıklığını ve şiddetini azaltmaktır. Operasyon ardından çocuk hastalarda genellik 3-6. aylarda ilk sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Erişkin hastalarda ise 1. yılda etkinin ne yönde olduğu görülmektedir. Epilepsi pili tedavisinde uzun dönemde etkinlik ilaçların aksine artmaktadır" dedi.

İLK BİR YIL NÖBET İLAÇLARI AZALTILMAMALI

Operasyondan sonra hastaların ilk gün içinde normal hayatlarına döndüğünü söyleyen Doç. Dr. Öztürk, "Hastalarda ilk bir yıl nöbet ilaçlarının azaltılmaması oldukça önemlidir. Epilepsi pilini ilaçlara ek bir tedavi olarak düşünmeli ve 1. yıl kontrollerinde ilaç dozu nöroloji hekimlerince gerek görülürse düşürülmelidir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.


Epilepsi pili ameliyatıyla nöbet şiddeti ve sıklıkları azaltılabilir

Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Sait Öztürk, Epilepsi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Epilepsi pili ameliyatıyla nöbet şiddeti ve sıklıkları azaltılabilir - Son Dakika


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