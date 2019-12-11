Episkopos Sahak Maşalyan 85. Türkiye Ermeni Patriği seçildi - Son Dakika
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Episkopos Sahak Maşalyan 85. Türkiye Ermeni Patriği seçildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen Ermeni Patriği seçiminde Episkopos Sahak Maşalyan 119 oyun 102'sini alarak Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçildi.

Episkopos Sahak Maşalyan 85. Türkiye Ermeni Patriği seçildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen Ermeni Patriği seçiminde Episkopos Sahak Maşalyan 119 oyun 102'sini alarak Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçildi.


İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Seçimde 119 oyun 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçildi. Seçimde Başespiskopos Aram Ateşyan ise 16 oy aldı. 1998 yılında katılım oranının yüzde 30 olduğu seçim sonucunda İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2. Mesrob Mutafyan'ın 8 Mart 2019'da hayatını kaybetmesiyle başlayan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla kazanan 85. Patrik Episkopos Sahak Maşalyan basın açıklaması yaptı.


"12 yılı aşkın sürüde patriksiz idare edilen Ermeni toplumu, demokratik seçimlerle patriğini seçti"


Patrik seçilmesinden dolayı kıvanç duyduğunu ifade eden Episkopos Sahak Maşalyan, "Bugün 85. Türkiye Ermeniler Patriği olarak seçilmiş olmanın kıvancını sizlerle paylaşmak isterim. Müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan'ın trajik hastalığı nedeniyle 12 yılı aşkın bir süre Patriksiz idare edilen Ermeni toplumu nihayet demokratik seçimlerle, hakkın ve halkın oyuyla yeni Patriğini seçti. İki aşamalı bu seçimde 8 Aralık Pazar günü halk kiliselerde 102 sivil temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti. 102 sivil delegenin 89'unu kazanan Turuncu listeyle şahsımın Patrik seçilmesi zaten Pazar günü garantilenmişti. Bugün 102 sivil delege 17 ruhani birleşerek 119 kişilik bir temsilciler meclisi oluşturuldu. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucu şahsım Episkopos Sahak Maşalyan resmen Patrik seçildi. Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizler gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.


Ermeni Patriği seçilen Maşalyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür


Patrik Maşalyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Fatih Sultan Mehmet Han'ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim'le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğunun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunun temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet hükümetleri döneminde laiklik ilkesi gereğince patriklerimiz bugün de olduğu gibi geleneklerimize uygun olarak seçimle iş başına gelmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet ve payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanı sağlayan devletimize ve hükümetimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu seçimlerin sağlıklı ve huzur içinde yapılabilmesi için hiçbir özeni esirgemeyen Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya özel teşekkürlerimizi sunuyoruz."


Konuşmaların ardından karşılama duası yapıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:33 Kaynak: İHA
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