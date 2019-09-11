Son Dakika Haberleri: Epsilon ve ORIS Telekom'dan Türkiye için işbirliği
Son Dakika Ekonomi Haber

Epsilon ve ORIS Telekom'dan Türkiye için işbirliği

1 saat önce

Bulut tabanlı küresel bağlantı ve iletişim hizmeti sağlayıcısı Epsilon,Türkiye'de dağıtımını gerçekleştirmek üzere telekom sağlayıcısı ORIS Telekom ile ortaklık yapacağını açıkladı.

Epsilon ve ORIS Telekom'dan Türkiye için işbirliği, System.String[]

Bulut tabanlı küresel bağlantı ve iletişim hizmeti sağlayıcısı Epsilon, Türkiye'de dağıtımını gerçekleştirmek üzere telekom sağlayıcısı ORIS Telekom ile ortaklık yapacağını açıkladı.


Bulut tabanlı küresel bağlantı ve iletişim hizmeti sağlayıcısı Epsilon, ödüllü yazılım tanımlı ağ (SDN) platformu Infiny by Epsilon'un Türkiye'de dağıtımını gerçekleştirmek üzere telekom sağlayıcısı ORIS Telekom ile ortaklık yapacağını açıkladı. Ortaklık sözleşmesine göre; bölgenin en çeşitli bağlantılara sahip, operatörden bağımsız tesislerinden birisi olan İstanbul'daki TI Sparkle veri merkezinde ortak Bulunma Noktası (PoP) kurulumunu da içerdiği kaydedildi.


Yapılan bilgilendirmede; ORIS Telekom, yeni uluslararası markası ORIS Global Networks altında Infiny platformunu beyaz etiketle sunacak, Türkiye'deki ve dünyadaki müşterilerine talep üzerine bağlantı sağlayacak. SDN platformu, 220'den fazla veri merkeziyle, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarıyla (CSP), internet santralleriyle (IX) ve ağlarla Epsilon'un taşıyıcı sınıfı omurgası üzerinden bağlantı sağlayacak. Ayrıca, TI Sparkle veri merkezindeki PoP, hem Epsilon'un, hem de ORIS Telekom'un müşterileri ve ortakları için artan bağlantı seçenekleri sunacak.


Epsilon'un CEO'su Jerzy Szlosarek, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "ORIS Telekom ile olan ortaklığımız sayesinde Infiny, dünyanın en hızla büyüyen ileri teknoloji merkezlerinden birisi olacaktır. Türkiye, Avrupa'dan Orta Doğu'ya bir ağ geçididir ve bu ortaklık, SDN platformumuzun küresel erişimini ve ölçeklenebilirliğini göstermektedir. ORIS Telekom, Infiny ile Türkiye'deki müşterilerine tek bir platformdan talep üzerine bağlantı sağlayacak. Infiny, büyüyen bir SDN platformudur ve bu platformun avantajlarını Türkiye'deki işletmelere sunmak üzere ORIS Telekom ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.


ORIS Telekom'un CEO'su Mert Tuncel de ortaklık ile ilgili "Epsilon ile müşterilerimize benzersiz hizmet kapasitesi sunarak Türkiye pazarındaki işletmemiz için yeni rekabetçi bir avantaj oluşturduk. SDN'yi çözümlerimiz arasına dahil etmek, yerli ve yabancı müşterilerimizin daha fazla ihtiyacına yanıt vermek bizim için bir fırsat" ifadelerini kullandı.


ORIS Global Networks projesi Strateji Danışmanı Koray Oskay, ORIS Telekom'un Infiny ile çevik ve etkin bir ağ sağlayarak Türk işletmelere sorunsuz dijital deneyim yaşatacağını ifade ederek sözlerine şunları ekledi: "Müşterilerin bağlantı kurması, hizmetlerini ve uygulamalarını iyileştirmesi için hizmetlerimizi küresel çapta ve yenilikçi bir şekilde genişletiyoruz. Bu, tüm ortak işletmeler için pazarda atılmış çok büyük bir adımdır". - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor
TESK Başkanı Palandöken'den İddia çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Epsilon ve ORIS Telekom'dan Türkiye için işbirliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]