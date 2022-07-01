Epson yazıcılar, enerjide yüzde 83'e kadar tasarrufu yaptırıyor

Epson, sürdürülebilir bir gelecek felsefesiyle yaptığı yatırımlarla müşterilerinin sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına yardımcı olacak teknolojileriyle geleceğe yön veriyor. Ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcılarıyla şirketler için ciddi bir maliyet avantajı yanı sıra aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri için de büyük bir adım atmalarını sağlıyor.

Epson Türkiye Kurumsal Satış Müdürü Ahmet Alpago, 'Isısız Teknoloji'ye sahip mürekkep püskürtmeli yazıcıların, kullanıcıların maliyetlerini düşürürken çevreyi de koruduğunu söylüyor. Epson'un Isısız Teknolojisi'ne sahip mürekkep püskürtmeli yazıcıları, her geçen gün ev kullanıcılarının yanı sıra ofis ve KOBİ'ler tarafından da daha fazla tercih ediliyor. Epson, gelişmiş iş ekolojisi ve ekonomilerini desteklemek amacıyla lazer baskıdan ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcıya geçişi birkaç yıldır destekliyor.

Epson ile enerji tüketimini yüzde 83 azaltıyor

Sayfa başına maliyet açısından, ticari mürekkep püskürtmeli yazıcılar, piyasada benzer fiyatlı lazer yazıcılara kıyasla yüzde 50'ye kadar daha düşük bir sayfa başı maliyet sunuyor. Başka bir deyişle, Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar, sarf malzemelerinin maliyetini yarı yarıya azaltabilen orijinal Epson mürekkep şişeleriyle çalışıyor.

Ahmet Alpago, haftada binlerce sayfa basan bir organizasyon için bu tasarrufun büyük boyutlara ulaşacağını belirtiyor. Epson'un ısısız teknolojisi daha az enerjiye ihtiyaç duyduğu için son dönemde artan enerji faturalarına da çözüm sunuyor. Söz konusu teknolojiye sahip Epson yazıcılar yüzde 83 oranında enerji tasarrufu sağlıyor.

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Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, kurumsal mürekkep püskürtmeli yazıcılar mürekkep püskürtmeli baskı kafası teknolojisi lazer teknolojisinden daha az ısı gerektirdiğinden benzer lazer yazıcılara kıyasla daha az güç kullanıyor ve daha az karbondioksit üretiyor.

Ayrıca, mürekkep püskürtücüleri toner tozu yaymadığından daha temiz bir hava ve çevre anlamına geliyor. Epson, 2020 yılında ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcılarla birlikte güç tüketimini yaklaşık 50,9 milyon kWh azalttı. Böylece yılda 816 bin ağacın temizleyeceği kadar yani 17,7 bin tonluk karbondioksit salımına engel oldu. Epson, ısısız teknolojiyle EMEA bölgesinde yılda 5,9 milyon Euro'luk enerji tasarrufu sağlıyor.

Isısız Teknoloji'nin farkı ne?

Termal mürekkep püskürtme teknolojisi, mürekkebi baskı kafasından püskürtmek üzere ısıtmak için elektrik akımı uyguluyor. Termal mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcıların aksine, Epson Isısız Teknoloji ise mürekkep püskürtme işlemi için ısınma gerektirmiyor. Bunun yerine mürekkebi baskı kafasından çıkarmak için geriye ve ileriye doğru bükülen Piezo elemanına basınç uygulanıyor.

Epson'un Isısız Teknolojisi sayesinde yazıcı, açıldığında veya uyandırıldığında kullanıma hazırlanmak için ısıya ihtiyaç duymuyor. Yani bu teknoloji, yazdırma işlemi için fuser birimini önceden ısıtması gereken lazer yazıcıların aksine hemen yazdırmaya başlıyor. Yüksek baskı yoğunluğuna sahip belgelerde bile sabit yüksek hızda yazdırma garanti ediliyor.

Az parça az sorun demek

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar daha düşük arıza oranı, sayfa başı düşük maliyeti ve sürdürülebilirlik avantajları bakımından lazer yazıcılara göre ciddi fark yaratıyor. Daha az hareketli parça açısından, mürekkep tabanlı yazıcı teknolojisi sadece birkaç ana bileşeni içeriyor; mürekkep, baskı kafası ve basınçlı hava kurutucu. Bu tamamen mekanik parçalar daha az arıza, daha düşük servis maliyeti ve daha düşük bakım maliyeti demek.

Neden tanklı yazıcı?

Teknolojik gelişmelerle artık mürekkep püskürtmeli (inkjet) yazıcılar lazer yazıcılara göre daha avantajlı konuma geldi. Epson'un geliştirdiği EcoTank yazıcılar, Micro Piezo baskı kafasıyla güvenilir bir baskı çözümü sunuyor. Sadece Epson'a ait olan Micro Piezo teknolojisiyle belgelerin yüksek hızlarda basılabilmesi için mürekkep damlacıkları her bir nozülden saniyede 40.000 kez püskürtülüyor. Bu sayede inanılmaz derecede kesin sonuçlar veriyor ve böylece kaliteden ödün vermeden net baskılar alınabiliyor.

Epson, 2050'de yeraltı kaynağı kullanmayacak

Epson'un faaliyetleri küresel olarak genişlemiş olsa da çevreye saygı kültürü değişmiyor. Epson, 2008'de Çevre Vizyonu 2050'yi kurdu. Buna göre Epson, önümüzdeki 10 yıl içinde karbonsuzlaştırma, kaynak geri dönüşümü ve çevresel teknoloji geliştirmeye 100 milyar yen harcamayı ve yatırım yapmayı planlıyor.

Bu çabaların, şirketin tedarik zincirindeki sera gazı emisyonlarını 2 milyon tondan fazla azaltması bekleniyor. Ayrıca Epson, dünya çapındaki grup tesislerinin tümünün elektrik ihtiyaçlarını 2023 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından (yenilenebilir elektrik) karşılamaya karar verdi. 2050 yılında ise tamamen karbon negatif olacak ve hiç yeraltı kaynağı kullanmayacak.