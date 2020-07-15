Epstein davası: Cinsel taciz davasında Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi - Son Dakika

Epstein davası: Cinsel taciz davasında Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in arkadaşı Ghislaine Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in arkadaşı Ghislaine Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

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New York'ta video konferans yoluyla görülen duruşmada hakim 2 Temmuz'da yakalanan Maxwell'in kaçma riskinin yüksek olması gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bir dönem Epstein'in kız arkadaşı olan Maxwell'in, Epstein'ın genç kızlara cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Maxwell Temmuz 2021'de hakim karşısına çıkacak.

Ancak avukatları koronavirüs riski nedeniyle müvekkillerinin 5 milyon dolarlık kefalet ücreti ile tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

New York, Brooklyn'deki Metropolitan Cezaevi'nde tutulan Maxwell suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.





Ghislaine Maxwell kimdir?

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz'da FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 58 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

Epstein davası nedir?

New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında Epstein'in New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren bir iddianame hazırlamıştı.

Suçlamaları kabul etmeyen Epstein, yargılanmayı beklerken, 10 Ağustos 2019'da Manhattan'da tutulduğu cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Epstein'in intihar sonucu öldüğü belirlenmişti.

Epstein'e 2007'de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir müebbet hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.

Jeffrey Epstein, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 01:52 

Son Dakika Dünya Epstein davası: Cinsel taciz davasında Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi - Son Dakika Dünya
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