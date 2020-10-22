Epstein davası: Ghislaine Maxwell, 'uygunsuz durumlara' şahit olmadığını iddia etti - Son Dakika
BBC

Epstein davası: Ghislaine Maxwell, 'uygunsuz durumlara' şahit olmadığını iddia etti

22.10.2020 23:07
Epstein davası: Ghislaine Maxwell, 'uygunsuz durumlara' şahit olmadığını iddia etti, System.String[]

ABD'de cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein'in sevgilisi olan Ghislaine Maxwell'in, geçmişte verdiği bir ifade kamuoyuna açıklandı.

ABD'de cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein'in sevgilisi olan Ghislaine Maxwell'in, geçmişte verdiği bir ifade kamuoyuna açıklandı.

2016 yılına ait ifadede Maxwell, Epstein'in "reşit olmayan kızlarla uygunsuz durumlarına" dair hiçbir tanıklığının olmadığını iddia ediyor.

Cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Maxwell, Temmuz ayından bu yana tutuklu durumda bulunuyor.

58 yaşındaki Maxwell, gelecek yıl bu suçlama ile mahkemeye çıkacak ve 35 yıl ceza ile yargılanacak.

Epstein'in uzun süreli kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell, bu ifadelerin kamuoyuna yansımaması için hukuki bir mücadele yürütmüştü.

Maxwell'in sır kalması için mücadele ettiği ifade, Epstein'ın kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre'nin açtığı bir davada verilmişti.

Maxwell'in ifadesinde neler yer alıyor?

Ghislaine Maxwell, ifadelerinin yer aldığı yüzlerce sayfalık belgede, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve Epstein'in başkaları ile birliktelik yaşadığına şahit olmadığını savunuyor.

Maxwell, "Jeffrey'nin reşit olmayan kızlarla uygunsuz durumlarına dair asla bir şey görmedim." diyor.

Jeffrey Epstein'in eve gelen masözleri, rıza dışı birlikteliğe zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı veriyor:

"Evde bulunduğum tüm süre boyunca, böyle bir durumu görmedim, duymadım, şahit olmadım ve hatta bana böyle olayın yaşandığı bildirilmedi."

Maxwell ifadesinde, Epstein'e ait evlerde çalışması için 18 yaşın altında kimseyi tutmadığını veya toplu bir cinsel birliktelik içinde olmadığını da iddia etti.

Jeffrey Epstein'i suçlayanlardan biri olan Virginia Giuffre, Maxwell'in kendisini masöz olarak işe aldığını söylemişti.

Maxwell, Giuffre için ifadesinde "korkunç fantezileri olan biri" ifadesini kullanıyor.





Prens Andrew ile ilgili sorular

Belgelerde Maxwell, ismi gizlenerek bahsedilen Prens Andrew ile ilgili sorulara da yanıt veriyor.

Maxwell, Londra'daki kraliyet ailesi mensubu ile Giuffre'yi tanıştırıp tanıştırmadığına ilişkin soruya şu yanıtı veriyor:

"Onun (Giuffre) … hakkındaki hikayesini anlıyorum. Ama yine tekrar etmem gerek, onun yalanlar silsilesinden doğru ve yalan olanı çıkarmak aşırı güç"

Ghislaine Maxwell'e, Andrew ve Giuffre'nin kendi aracılığı işe tanışıp tanışmadığının tekrar sorulmasına ise "böyle bir şey hatırlamıyorum" yanıtı veriyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Maxwell Temmuz 2021'de hakim karşısına çıkacak.

Ancak avukatları koronavirüs riski nedeniyle müvekkillerinin 5 milyon dolarlık kefalet ücreti ile tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

Ghislaine Maxwell kimdir?

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz'da FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 58 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

Epstein davası: Ghislaine Maxwell, 'uygunsuz durumlara' şahit olmadığını iddia etti

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Son Dakika Dünya Epstein davası: Ghislaine Maxwell, 'uygunsuz durumlara' şahit olmadığını iddia etti - Son Dakika Dünya

BBC
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