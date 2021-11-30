Epstein'in suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Epstein'in suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam edildi
30.11.2021 22:50
New York'ta, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam edildi.
New York'ta, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam edildi.
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