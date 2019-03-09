Son Dakika Haberleri: Epttavm'ye Birincilik Ödülü

Epttavm'ye Birincilik Ödülü

52 dakika önce

ePttAVM, Şikayetvar Ace Awards Ödülleri kapsamında "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülüne layık görüldü.

Epttavm'ye Birincilik Ödülü, System.String[]
ePttAVM, Şikayetvar Ace Awards Ödülleri kapsamında "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülüne layık görüldü.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Şikayetvar Ace Awards Ödülleri" sahiplerini buldu.

Şikayet yönetim platformu "şikayetvar.com" tarafından yapılan marka-müşteri değerlendirmeleri sonucunda ePttAVM, "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülünü aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ePttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, ilk kez bir kamu kurumuna verilen e-ticaret alanındaki ödülün ekip çalışmasıyla alındığına dikkati çekerek, "Çalışmalarımızın müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandığının göstergesi olan bu ödül, bizim daha fazla çalışmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, Türkiye'nin dört bir yanına her gün kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Bu noktada siparişlerimizi hızla teslim eden PTT AŞ'ye ve bizim bu ödülü almamızı sağlayan müşterilerimize teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu bundan sonra da olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:02 Kaynak: AA

PTT, Ekonomi
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