Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması - Son Dakika Dünya

Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması

6 saat önce

Çinli subaylar hakkında, 2017'de kredi raporlama şirketi Equifax'a düzenlenen dev siber saldırı nedeniyle dava açıldı.

Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması, System.String[]

ABD'de Çinli dört subay hakkında, 2017'de kredi raporlama şirketi Equifax'a düzenlenen dev siber saldırı nedeniyle dava açıldı.

Saldırı sonucu, 147 milyondan fazla Amerikalının, adresleri dahil tüm kişisel bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçmişti.

Çinli subaylarla ilgili dava kararının açıklayan ABD Adalet Bakanı William Barr olayın "tarihin en büyük siber saldırından biri" olduğunu söyledi.

Dört subayın, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 54. Araştırma Enstitüsü'nde görevli oldukları iddia edildi.

Subayların haftalar boyunca Equifax'ın güvenlik sistemine sızdıkları öne sürüldü.

Siber saldırıların 20'ye yakın ülkedeki 34 farklı servis sağlayıcısından düzenlendiği belirtiliyor.

Çin'den de henüz suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.





Merkezi ABD'nin Atlanta kentinde bulunan Equifax, dünya çapında 820 milyondan fazla kişiyle, 91 milyona yakın işletme hakkında detaylı bilgi sahibi.

Kredi raporlama şirketi siber saldırı sonrası ABD Federal Ticaret Komisyonu ile anlaşmış, 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödemeyi kabul etmişti.

ABD, 2014'ten bu yana Çin ordusunu Amerikan şirketlerini hedef alan siber saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Equifax, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım
5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:22:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Equifax: ABD'de 4 Çinli subaya siber saldırı suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]