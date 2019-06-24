Son Dakika Haberleri: Equifun Türkiye Kupası Yarışları'na Şahinkaya'dan Tam Destek
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Equifun Türkiye Kupası Yarışları'na Şahinkaya'dan Tam Destek

1 saat önce

Şahinkaya Koleji sponsorluğunda Bursa Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Pony Engel Atlama Yarışları ve Equifun Türkiye Kupası Yarışları'nda Şahinkayalı sporcular rüzgâr gibi estiler.

Equifun Türkiye Kupası Yarışları'na Şahinkaya'dan Tam Destek, System.String[]

Bursa Atlı Spor Kulübü'nde yapılan ve sezonun en önemli yarışlarından olan Pony Engel Atlama Yarışları ve Equifun Türkiye Kupası Yarışları'na farklı illerden 6-14 yaş aralığında toplam 60 sporcu katıldı. Festival tadında geçen yarışlarda sporcular hem kıyasıya mücadele ettiler hem de ustalıklarıyla izleyenlerden büyük beğeni topladılar. Yarışlar kapsamında Şahinkaya Koleji öğrencilerinden Şana Semerciler Pony Equifun Türkiye Kupası Eğitim Seviyesi P2 kategorisinde üçüncü olurken; Irmak Önen Eğitim Seviyesi PES 5-PES 6 kategorisinde üçüncü, Doğa Önen de aynı kategoride dördüncü oldu. Şahinkaya Eğitim Kurumları Spor ve Destek Hizmetler Koordinatörü Metin Kale sporculara madalyalarını ve kupalarını takdim ederek, kendilerine başarılarının devamını diledi.

Eğitmen Selin Dikencik de geçen yıl Bursa Atlı Spor Kulübü olarak Equifun Türkiye Kupası Yarışını kazandıklarını belirterek, bu yıl böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:26 Kaynak: Bültenler
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