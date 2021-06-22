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Er 3392775 Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Projesi Çed Kararı - Son Dakika

Er 3392775 Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Projesi Çed Kararı

22.06.2021 17:05
Er 3392775 Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Projesi Çed Kararı, System.String[]

T. C.BAYBURT VALİLİĞİÇevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüER 3392775 Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Projesi ÇED kararıBayburt İli, Merkez İlçe, Kıratlı köyü Mevkii'nde, Baystone Mermer Mad. İnş. Enerji İth. İhr. San. ve Tiç. Ltd. Şti.

T. C.

BAYBURT VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

ER 3392775 Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Projesi ÇED kararı

Bayburt İli, Merkez İlçe, Kıratlı köyü Mevkii'nde, Baystone Mermer Mad. İnş. Enerji İth. İhr. San. ve Tiç. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "ER 3392775 Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Projesi" için ÇED yönetmeliğini 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Halkımıza ilanen duyurulur.

Çevresel Etki Değerlendirme, Hisarcık, Bayburt, Enerji, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Er 3392775 Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Projesi Çed Kararı - Son Dakika


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