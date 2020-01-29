ER-KADIN depremzedelere yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ER-KADIN depremzedelere yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

ER-KADIN depremzedelere yardım malzemesi gönderdi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan yardım kampanyasına Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği de katıldı.

ER-KADIN depremzedelere yardım malzemesi gönderdi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan yardım kampanyasına Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği de katıldı. Dernek yönetimi ve üyelerinin felaketin hemen ardından harekete geçerek ne yapmaları gerektiği konusunda toplantı yapıp ellerinde bulunan yardım malzemelerini Elazığ'a gönderme kararı aldılar.


Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı yaptığı açıklamada; "Hayatta insanların başına gelebilecek en büyük felaketlerden birini yaşadık, inşallah bir daha böyle felaketler ile karşılaşmayız, birkaç kere deprem felaketi yaşamış depremzede bir ilin mensupları olarak yaşananlardan dolayı çok büyük üzüntü duyduk" dedi.


Çomaklı; "Bu tür konular da çok duyarlı ve hayra çok sıcak bakan bir milletiz, dinimiz ve milliyetimiz bize bunu emreder, her zaman lokmamızı paylaşan bir toplum olduk, Bundan önce Bingöl depreminde bizzat üyelerimiz ile Bingöl'e giderek malzemeleri teslim etmiştik. Bu sefer Erzurum Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemini arayarak elimizde bulunan sıfır giyecek malzemelerini onlara teslim ettik. Malzemeler dört ayrı beden de 200 adet hırka ve kaban olduğu için kışa uygun çok faydalı bir paylaşım oldu. Bunların dışında derneğimizin üyesi Ankara Barosundan Avukat Neslihan Güneş 60 adet battaniye, hasta ve çocuk bezi yardımında bulundu. Dernek yönetimi ve üyelerimize ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür ediyor, vefat edenlere rahmet kalanlara sağlık ve sabır diliyoruz, Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın inşallah" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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