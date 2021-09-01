Er Manas heykeli Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılı kapsamında gerçekleştirilen Kırgız- Türk Hanı 'Er Manas' heykelinin açılış törenine video mesaj gönderdi. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe video yoluyla da olsa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu bildiren Şentop, "Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kırgız halkının, bin yıllık tarihi ve genetik yapısını hafızasında muhafaza eden, hayat tarzını ve kültürünü yansıtan eşsiz sanat eseri Manas Destanı'nın baş kahramanı 'Er Manas'ın heykelinin Anadolu toprağı Ankara'da yer alacak olmasını anlamlı buluyorum. Er Manas; cesaret, kahramanlık, kuvvetli irade, vatan sevgisi ve millet bilinci ile Türkiye'de ve Kırgızistan'da genç nesillere miras bırakmak istediğimiz faziletlerin bütünüdür" ifadelerini kullandı.

"Manas ve beraberindeki yiğitler nasıl ki asra destan olarak yazılmıştır; bugün de Kırgızistan, hür, istikbal-i tam, mukaddes bir yükselişle 30'uncu senesini idrak etmektedir" diyen Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, 30 sene önce bağımsızlığını kazandığında Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olmaktan şeref duyan Türkiye'den, Manas'ın evladı Kırgız dostlarımıza selam ve saygılarımı iletiyor, eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun."