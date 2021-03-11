Er Meydanı, mayısta Kumluca güreşleri ile açılıyor - Son Dakika

ANATALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısından, er meydanının 15-16 Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılması kararı çıktı.

Ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısı, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, birliğe üye belediyelerin başkanları ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim katıldı.