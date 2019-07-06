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Er meydanında başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı

26 dakika önce

- Er meydanında başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı Son şampiyon Orhan Okulu'dan şanslı kuraEDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ikinci tur kura çekimleri tamamlandı.

- Er meydanında başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı
Son şampiyon Orhan Okulu'dan şanslı kura
EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ikinci tur kura çekimleri tamamlandı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda 53 başpehlivanın katıldığı ilk tur kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 27 başpehlivan ikinci tur kuralarını çekti. Kurallar gereği, Hüseyin İyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu, Süleyman Aykırı ve Orhan Okulu olmak üzere toplam 5 başpehlivan üçüncü tura güreş yapmadan direkt yükselmiş oldu.
Son şampiyon Okulu'dan şanslı kura
Geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu, ikinci turda bay çekerek, güreş yapmadan üçüncü tura yükseldi. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanlık ikinci tur kura çekimleri yapıldı. 27 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 22 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Kurallar gereği, Hüseyin İyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu, Süleyman Aykırı ve Orhan Okulu güreş yapmadan üçüncü tura yükseldi.
Yeşil yeşil - Osman Aynur erken finali
Güreşseverler tarafından altın kemer yolunda iddialı görülen İsmail Balaban, Nedim Gürel ile eşleşti. Altın kemerli iki iddialı isim Mehmet Yeşil Yeşil ile Osman Aynur da bir üst tur için mücadele edecek. Ali Gürbüz de Serhat Gökmen kurası ile üçüncü tura yükselmeye çalışacak. Geçen yılın Kırkpınar ikincisi Şaban Yılmaz da Şahali Kurt ile üçüncü tur yolunda zorlu bir müsabaka yapacak.
Er meydanında başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
Kırkpınar, Spor
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