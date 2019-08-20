Son Dakika Haberleri: Er meydanında yoğun bakım
Son Dakika Güncel Haber

Er meydanında yoğun bakım

45 dakika önce

5 yıl aradan sonra Karapürçek Yağlı Güreşleri'ni yeniden başlatacak olan Altındağ Belediyesi, güreş alanında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Er meydanında yoğun bakım, System.String[]
5 yıl aradan sonra Karapürçek Yağlı Güreşleri'ni yeniden başlatacak olan Altındağ Belediyesi, güreş alanında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

"Anadolu'nun Er Meydanı" olarak bilinen Karapürçek Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 5 yıldır atıl durumda bulunması nedeniyle, çim alanda bozulmalar olan, tribün kısımları büyük ölçüde hasara uğrayan ve bakımsızlıktan çöp alanı haline gelen Karapürçek Güreş Alanı, baştan aşağı yenileniyor. Tesisin 15 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri'ne yetişmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "er meydanı" olarak bilinen güreş alanının adına yakışır bir şekilde hizmet vermesi için çalıştıklarını söyledi.

Baştan aşağı yenilik

Er meydanının güreşçilere ve sporseverlere daha iyi hizmet verebilmesi için alanda tüm eksiklikler gideriliyor. Alanın genel temizliği ve peyzaj düzenlemesi yapılırken, ilaçlama çalışmalarıyla ise hijyen sağlandı. Genel olarak bakım ve onarımdan geçirilen güreş alanında, boya ve badana çalışması da gerçekleştiriliyor. Çim alanlardaki bozulmaları düzelten ekipler, güreş alanını yeniden güreşe hazır hale getiriyor. Tribünlerdeki kırık koltukları yenileyen, alanda temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler; elektrik tesisatından aydınlatma ünitelerine, su tesisatından atık su borularındaki tıkanıklıklara kadar her detayı gözden geçirdi.

"Herkesi bekliyoruz"

Karapürçek Yağlı Güreşleri'ni verilen aradan sonra yeniden hayata geçirmek ve sporseverleri Altındağ'da bir araya getirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "15 Eylül tarihinde organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu yıl çok heyecanlı müsabakalar yaşanacağına inanıyorum. Herkesi bu güzel organizasyona katılmaya, sporcularımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA
Karapürçek, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı "Gençler bu projelerin tam merkezinde" Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:26:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Er meydanında yoğun bakım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]