Üye Girişi
Er meydanlarının "Sarı Fırtına"sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı - Son Dakika

Er meydanlarının "Sarı Fırtına"sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı

06.09.2021 11:22
Er meydanlarının

Er meydanlarının "Sarı Fırtına"sı olarak bilinen İsmail Balaban, memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesinde 669'uncusu düzenlenen tarihi yağlı güreşlerde ilk kez başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Er meydanlarının "Sarı Fırtına"sı olarak bilinen İsmail Balaban, memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesinde 669'uncusu düzenlenen tarihi yağlı güreşlerde ilk kez başpehlivanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Güreşle hiç alakası yokken, "Sizden iyi güreşçi olur" diyenlerin teşvikiyle ikiz kardeşi Turan Balaban ile 15 yıl önce bir hevesle güreşe başlayan İsmail Balaban, düzenli antrenmanlarla her geçen yıl başarılarına yenilerini ekledi.

Kardeşiyle 2013'te Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyuna yükselen İsmail Balaban, 2013 ve 2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan ile Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin tek yumurta ikizlerinden İsmail Balaban, 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanmanın sevincini yaşadı.

İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yağlı güreşlere verilen aradan ve katıldığı yarışma programından dolayı 20 ay er meydanlarından uzak kaldığını belirtti.

İsmail Balaban, bu aranın ardından en büyük güreş organizasyonu olarak Elmalı'da mücadele ettiğini söyledi.

"Şu an eski formumda değilim"

Memleketinin Antalya'nın Elmalı ilçesi olduğunu anımsatan İsmail Balaban, şöyle konuştu:

"Elmalı'nın çocuğuyum. Kırkpınar dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde birçok kez birincilik yaşadım. Elmalı'da birincilik elde edememiştim. Çok talihsizlikler yaşadım. İkincilik, üçüncülük kazanmıştım ama birincilik sevinci yaşayamamıştım. 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bunu başardım."

İsmail Balaban, son dönemde katıldığı güreş organizasyonlarında form grafiğini yükselttiğini dile getirdi.

Yine de eski formunda olmadığını ifade eden İsmail Balaban, şunları kaydetti:

"Şu an eski formumda değilim. Yüzde 100'ümde değilim ama sahaya çıktığım zaman en iyisini vermeye çalışan, gayret eden bir İsmail Balaban var. Elmalı'da bunu yaptım. Sevenlerimi, seyircilerimi mahcup etmemek, hayal kırıklığına uğratmamak adına elimden gelenin en iyisini verdim, güzel müsabakalar yaptım. 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ndeki birinciliği hak ettiğimi düşünüyorum. Şanssızlığımı da kırmış oldum. Birinciliğimi tüm sevenlerime armağan ediyorum."

Başpehlivan İsmail Balaban, bundan sonrası için er meydanlarındaki şampiyonluklarına yenilerini eklemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Er meydanlarının Sarı Fırtına sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı
Er meydanlarının Sarı Fırtına sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı
Er meydanlarının Sarı Fırtına sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı
Er meydanlarının Sarı Fırtına sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı
Er meydanlarının Sarı Fırtına sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı

İsmail Balaban, Antalya, Fırtına, Balaban, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Er meydanlarının 'Sarı Fırtına'sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 11:41 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi 11:35 Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı 11:27 Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük 11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu 10:40 Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu

Son Dakika Haberleri
12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
12:05 Başına mermi isabet ederek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim
11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
11:35 Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi
11:27 Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
11:23 Sigara paketlerinde marka adı veya şirket unvanı kısaltmasının yazılması zorunlu hake geldi
11:16 Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı
Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı         
12:19
ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz         
12:08
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor         
11:46
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi         
11:32
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 12:37:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Er meydanlarının "Sarı Fırtına"sı, memleketi Elmalı'daki tarihi güreşlerde şanssızlığını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement