Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na nakli başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na nakli başladı - Son Dakika

Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na nakli başladı

6 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınma süreci başladı.

Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na nakli başladı, System.String[]

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınma süreci başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında tarihi ve kültürel varlıkların korunması konusunda dünyaya örnek olacak nitelikte çalışmalar gerçekleştiriyor.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tarihi eserler, Yeni Kültürel Park Alanı'na naklediliyor.

4 metre 40 santim yukarı kaldırıldı

Kültürel mirasın korunması için şimdiye kadar 6 eser baraj gölü sahasından çıkarılırken, taşınacak son eser Er-Rızk Camisi ile ilgili süreç de başladı.

Ağırlığı yaklaşık bin 700 ton olan cami 3 aşamalı olarak yerden 4 metre 40 santim yukarı kaldırıldı. 55 akslı krikolar üzerine kaldırılan cami, 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) acına yüklendi.

Araca yüklenen caminin ana gövdesi, Dicle Nehri üzerinde inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan köprü üzerinden geçerek Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine yarın sabah götürülecek.

Er-Rızk Camisi'nin ardından yapının harim duvarı, taç kapı ve giriş bölümü de taşınacak.


Proje kapsamında Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi Külliyesi, taç kapı ve çeşme, Süleyman Han Camisi külliyesi, minaresi taşınmıştı.


Ilısu Projesi kapsamında yapılan taşıma işlemleri, yapıların tarihlendirildiği dönem, taşıma mesafesi, yapıların ağırlığı ve işlemlerin maliyeti açısından dünyanın en geniş kapsamlı çalışması olarak değerlendiriliyor.

Yeni Kültürel Park Alanı, Hasankeyf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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