Er-Vak'ın ziyaretinde ERŞA konuşuldu - Son Dakika

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) Başkanı Erdal Güzel ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan ve yakında faaliyete geçmesi planlanan Erzurum Şehir Arşivi'nin (ERŞA) Erzurum'un kültürel birikimlerini bir araya getireceğine ve her türlü yazılı ve görsel dokümanla şehrin hafızasına önemli katkılar sağlayacağına inandığı belirtti.

ETÜ'nün üniversite-toplum iş birliği kapsamında sadece kendi sınırları içinde akademik çalışmalar yapan bir kurum olmadığını, aynı zamanda bulunduğu şehir ve bölgesi için de projeler ürettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu doğrultuda Erzurum'un tarihi birikimini ortaya çıkarma gayretinde olduklarını ifade etti.

Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli olarak iletişim halinde olduklarını vurgulayan Rektör Bülent Çakmak, iç ve dış tüm paydaşlar ile fikir alışverişlerinin önemine değinerek Er-Vak Başkanı Erdal Güzel'e ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ERŞA'dan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun da yer aldığı ziyaret iyi niyet temennileri ile son buldu. - ERZURUM