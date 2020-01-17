Er Yatkın'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Er Yatkın'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Er Yatkın'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

6 saat önce

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde 2 yıl önce Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ı şehit eden PKK'lı teröristlerin, Tunceli'de etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Er Yatkın'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi, System.String[]

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde 2 yıl önce Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ı şehit eden PKK'lı teröristlerin, Tunceli'de etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Bingöl Valiliği'nce yapılan açıklamada, 8 Haziran 2018'de Kabayel Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan çöp dökmeye giden askerlere bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ın şehit olduğu, 3 personelin yaralandığı hatırlatıldı. Olay yerinde bulunan boş kovanların incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Boş kovanların, 11 Ağustos 2018'de Tunceli'nin Pülümür ilçesi Barav Deresi Zime Komu bölgesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait, ele geçirilen kalaşnikof marka silahtan atıldıkları tespit edilmiştir" denildi.


Tunceli, Yedisu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
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