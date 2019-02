Era Avrupa 2019'u "Türkiye Yılı" İlan Etti

Era Real Estate Avrupa, 2019 yılını tüm Avrupa'da "Türkiye yılı" ilan ederken, Era Avrupa'da gurbetçilere özel çalışma başlatıldı.

Era Real Estate Avrupa, 2019 yılını tüm Avrupa'da "Türkiye yılı" ilan ederken, Era Avrupa'da gurbetçilere özel çalışma başlatıldı.



Era Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2018'de Era Gayrimenkul Türkiye & Kıbrıs'ı satın alan Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, Era Türkiye Genel Müdürü Can Özatay ile birlikte Paris'te Era Avrupa ile görüşme gerçekleştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Era Avrupa'nın Başkanı François Gagnon, 2019 yılını Türkiye yılı ilan ettiklerini belirterek, Avrupa'da en fazla konutun Türkiye'de satıldığına dikkati çekti.



Türkiye pazarında gayrimenkulde son 2 yıldır fiyatların oynamadığını bu sayede gayrimenkul alımının şu an cazip noktaya ulaştığını vurgulayan Gagnon, "Türkiye gayrimenkul pazarı demografik yapısı ve Avrupa'da yaşayan Türklerin etkisi ile uzun yıllar Avrupa birincisi olmaya devam edecektir. Nitekim sadece Avrupa'dan Türkiye'ye yılda 125 bin göç oluyor." ifadelerini kullandı.



Gagnon, Türkiye yılı ilanını Era Avrupa'yı oluşturan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsveç, İsviçre ülke başkanlarına da bildirdiğini kaydederek, Türkiye'deki fırsatları değerlendirmek için özel bir çalışma başlatacaklarını vurguladı.



Gagnon, Era Türkiye'deki yeni yönetimle verimli bir 2019 geçirecekleri bilgisini verdi.



"Paris'te ofisleri ziyaret ettik"



Coldwell Banker Türkiye ve Era Türkiye Başkanı Gökhan Taş, Türkiye ilanını lobi çalışmaları sonrası haklı olarak aldıklarını kaydetti.



Era Türkiye Genel Müdürü Can Özatay ise yaptıkları Era Avrupa görüşmeleri esnasında Paris'te çeşitli ofisleri ziyaret ederek, ofis brokerleri ve çalışanları ile Türkiye gayrimenkul pazarı üzerine çeşitli çalışma yaptıklarını belirtti.



Gelecek iki ay içerisinde İstanbul, Lizbon ve Paris'te 3 ayrı toplantıda bilgi alışverişi ve çalışma ekipleri oluşturmak için geniş toplantı planladıklarını kaydeden Özatay, "Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın en sağlıklı ve kazançlı şekilde gayrimenkul yatırımları yapmalarına aracılık etmeye, sonrasında bunların yönetilmesine talip olduk. Çalışmalar başladı. Era Türkiye & Kıbrıs'ın bu çok önemli potansiyelini harekete geçirerek ofislerine de önemli oranda ilave işlem sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti

Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!