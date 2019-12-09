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Era Hukuk Topluluğu'nun 'Hukukta Kariyer Günleri'

6 saat önce

Era Hukuk Topluluğu'nun Eskişehir'de düzenlediği 'Hukukta Kariyer Günleri' büyük ilgi ile karşılandı.

Era Hukuk Topluluğu'nun 'Hukukta Kariyer Günleri', System.String[]

Era Hukuk Topluluğu'nun Eskişehir'de düzenlediği 'Hukukta Kariyer Günleri' büyük ilgi ile karşılandı.


Hukuk Fakültesi öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk olan ERA Hukuk Topluluğu; Eskişehir'de Haller Gençlik Merkezi'nde bir kariyer günü düzenledi. Kariyer günü kapsamında; Türkiye'nin önde gelen hukukçuları, kendi alanlarındaki deneyim ve tecrübelerini hukuk fakültesi öğrencileri ile paylaştı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ve Eskişehir'den katılan Hukuk Fakültesi öğrencilerinin etkinliğe ilgisi büyük oldu.


Topluluk Başkanı Emre Kaan Kocaman; "ERA Hukuk Topluluğu'nun ilerleyen günlerde, ERA Hukuk Derneği olarak faaliyet göstereceğini ve bu tip etkinliklerin sürekli hale geleceğini" ifade etti. - ESKİŞEHİR

Hukuk Fakültesi, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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