Son Dakika Haberleri: ERA Nymburk: 74 - Gaziantep Basketbol: 72
Son Dakika Spor ERA Nymburk: 74 - Gaziantep Basketbol: 72

ERA Nymburk: 74 - Gaziantep Basketbol: 72

14 dakika önce

Kralovka Arena'da oynanan maçta ev sahibi takım, ilk çeyreğini 18-13 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 41-28 üstün girdi.

ERA Nymburk: 74 - Gaziantep Basketbol: 72, System.String[]

Kralovka Arena'da oynanan maçta ev sahibi takım, ilk çeyreğini 18-13 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 41-28 üstün girdi.


İkinci yarıda oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, farkı düşürdüğü üçüncü çeyreği 53-46 geride kapattı.


Gaziantep ekibi, son periyotta bir ara öne geçse de mücadele 65-65 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.


ERA Nymburk, başa baş mücadeleye sahne olan uzatma periyodu sonunda karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.


Bu sonuçla ERA Nymburk'un ikide iki yaptığı grupta, Gaziantep Basketbol ise ikinci yenilgisini yaşadı.


basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:44 
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