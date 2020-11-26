ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu: "İnsanı insana gizli kurban etmemelidir" - Son Dakika

ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu: "İnsanı insana gizli kurban etmemelidir"

26.11.2020 16:02
ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu:

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

İnsanlığın 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde olsa da bugün cinsiyet ayrımı yapmadan insanın insana karşı şiddeti gündemi işgal ettiğini ifade eden Saltuklu, "Bu hafta da özellikle kadına yönelik şiddet tüm dünyada konuşulup çareler aranacaktır. Demek ki insanlığın ahlak, saygı ve hukuk adına alacağı çok yol var." dedi.

Hülya Saltuklu, "Dünya Sağlık Örgütü metinlerinde yer alan şiddet kavramı şöyle tanımlamaktadır. 'Kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidinin amaçlı olarak uygulanması.' Eğer dünya milletleri insanın insana yaptığı şiddeti büyük bir insan hakkı ihlali görüyorsa, demek ki şiddetin coğrafi sınır, dini, ırkı, cinsiyeti, ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine bakılmaksızın dünyanın pek çok yerinde ve farklı kültürlerde görülen sosyal bir problem olarak karşı yerde durmaktadır. Yine kadına yönelik şiddet kavramı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından: 'Kadının bedensel bütünlüğüne sırf kadın olduğu için yapılan her türlü fiziksel, cinsel veya psikolojik müdahaleler sonucunda kadının zarar görmesi ve toplum içinde ya da özel hayatında kadına baskı uygulanılarak özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanması' şeklinde tanımlanmıştır. Aile içinde baba-anne arasında gerçekleşen şiddet çocukların gözü önünde olması ne kötü bir durumdur. Hangi gerekçe ile olursa olsun şiddetin, kadına, erkeğe, çocuğa ya da herhangi bir canlıya yönelik olarak gerçekleşmesi insanı ne de aciz duruma düşürmektedir. Aile de öncelikle saygı, sevgi, sabır, anlayış, şefkat, merhamet paylaşım, duyguları yaşatılmalıdır. Ailede olduğu kadar okullarımızda, camilerimizde, kışlalarımızda, basın ve yayın organlarında ve sosyal hayatta bu değerler kazandırılmalıdır. Üzülerek görüyoruz ki, sosyal hayata katılmak isteyen kadınlarımızın birçok konuda ekonomik, anlayış ve tahsil düzeyi açısından zorlanmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

ERAKDAY olarak, 2010 yılından bu tarafa hemen hemen her yıl resmi kurumların desteğiyle açılan Halk Eğitim ve İŞKUR kurslarıyla yaklaşık 250 kadını eğittiklerinin altını çizen Başkan Hülya Saltuklu, "Bu eğitimlerle amacımız; kadınlarımızı sanat sahibi etmek, az da olsa maddi kazanç elde etmelerini sağlamak, kazanmanın değerini yakinen hissettirmektir. Yine eğitici kurslarımızla düzenlediğimiz il içi ve il dışı gezilere katılarak sosyalleşmelerini, ülkesini ve kentini daha yakinen tanımalarını, ilk defa tanıdıkları kadınlarla iş birliği yapmalarını, sağlıklı iletişim kurmalarını, sosyal sorumluk almalarını, iş disiplini kazanmalarını, kursa geldikleri sürede zamanı değerlendirilmeyi öğrenmelerini amaç edindik. 10 yıllık ERAKDAY faaliyetlerimizde gördük ve tecrübe ettik ki, kadınlarımız aile içerisinde yaşadıkları istenmeyen şiddet ve geçimsizlikleri azaltarak daha sakin ve huzurlu aile yaşantısına geçtiklerini yakinen müşahede ettik. Bu nedenle ERAKDAY olarak biz de sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu duymaktayız." diye konuştu.

ERAKDAŞ Başkanı Saltuklu, "Erzurum Valiliğinin 25 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısına dernek olarak katıldık. Derneğimizin kadına karşı şiddeti önlemek için her zaman kamu kurum ve kuruluşların yardımıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin yararlı olduğunu anlattık." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - ERZURUM

ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu: İnsanı insana gizli kurban etmemelidir

Dünya Sağlık Örgütü, Erzurum, Şiddet, Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu: 'İnsanı insana gizli kurban etmemelidir' - Son Dakika


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