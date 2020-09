Eran Zahavi'nin eşi şoka girdi! Fenerbahçe...

Eran Zahavi Fenerbahçe'ye transfer oluyor mu? Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç'in yerini doldurmak için bir süredir arayıştaydı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, son ol arak Eran Zahavi'de karar kıldı. İsralli oyuncu ile 1 milyon Euro imza parası ve senelik 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yönetimin kendisini İstanbul'a çağırmasını bekleyen Zahavi, sosyal medyada yaşanan çılgınlık sonrası fazlasıyla heye canlandı.

Instagram'daki 433 sayfasının 'Come to Fenerbahçe' mesajına İsrailli forvet, "Eğer senin yo rumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim" yanıtını vermişti. 24 saatte 1 milyondan fazla beğeni gelmesi, Zahavi'nin adeta iştahını kabarttı. Kendisine gösterilen müthiş ilgi sonrası büyük mutluluk yaşayan golcü oyuncu bir an önce Fenerbahçe'ye imza atmak istiyor.

Eşi Shay şok oldu

Sosyal medya çılgınlığı, transfer konusunda tereddütleri olduğu öne sürülen Eran'ın eşi Shay Zahavi'yi de fazlasıyla etkiledi. İsrail basınına konuşan Shay, "Sos yal medyada gördüklerimden sonra şok oldum. Eran'ın yorumu sonrası gelen beğeniler inanılmaz sayılara ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz. Her yüklediğim fotoğrafa binlerce yorum gelmesi çok hoş. Durmadan 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar" dedi.

Neler olacağını bilmiyorum

Zahavi, İsrail'in sahasında Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ülke basınına konuştu. İsrailli golcü, Çin'deki sözleşmesinin sürdüğünü belirterek, "Şu anda Çin'de bir sözleşmem var. Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey yok. Hep birlikte göreceğiz. Duyurulması gereken bir şey olduğunda açıklayacağım" dedi.

Balili: Fener'e gitmeli

Bir dönem ülkemizde Sivasspor forması giyen Pini Balili, vatandaşının Sarı-Lacivertliler'e mutlaka transfer olması gerektiğini söyledi. Sporx'te yer alan habere göre Balili, "Zahavi eğer Fenerbahçe'ye giderse kariyerinde unutamayacağı bir futbol deneyimi yaşayacak. Bugüne kadar formasını giydiği hiçbir takımda 50 bin kişinin önünde futbol oynamadı. Türkiye'de statlar çılgınca. Elbette bugün korona yüzünden statlar seyircisiz ama bu geçici. Zahavi, İstanbul'da bir maça çıktığında bunun tutkunu olacak" dedi. Pini Balili, Eran Zahavi ile yakın arkadaş olmasına rağmen transfer konusunda kendisine danışmadığını dile getirdi. (Fanatik)