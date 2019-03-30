Son Dakika Haberleri: Eraslan, güneş enerji sistemlerinde ihracat odaklı büyüyecek

Eraslan, güneş enerji sistemlerinde ihracat odaklı büyüyecek

58 dakika önce

Güneş enerji sistemlerinde boyler ve doğalgaz çelik baca üretimine odaklanan Eraslanlar İnşaat, ihracattaki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Eraslan, güneş enerji sistemlerinde ihracat odaklı büyüyecek, System.String[]
Güneş enerji sistemlerinde boyler ve doğalgaz çelik baca üretimine odaklanan Eraslanlar İnşaat, ihracattaki pazar payını artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:37 

İhracat, Ekonomi
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