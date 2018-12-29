Erasmus+gençlik Projeleri" Konulu Konferans
17 dakika önce
Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erkan Börekçi, "Erasmus+Gençlik Projeleri" konulu konferans düzenleyeceklerini bildirdi.
Karabük
Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erkan Börekçi, "Erasmus+Gençlik Projeleri" konulu konferans düzenleyeceklerini bildirdi.
KARÜNDER Başkanı Börekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak Karabük'te üniversitenin kurulması ve büyümesi noktasında göstermiş oldukları gayretli çalışmaları, maddi destekleri ve sosyal sorumluluk kapsamında yapmış oldukları faaliyetler ile bir dernek olmanın ötesinde üniversite gençliği başta olmak üzere Karabük halkına öncülük yaptıklarını söyledi.
KARÜNDER olarak proje eğitimlerine devam ettiklerini anlatan Börekçi, "Gençlerimize, Avrupa
'da ki gençlerle proje üretebilmeleri ve Avrupa hareketliliği deneyimi kazanmaları amacıyla 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Safranbolu
Belediyesi AB
Projeleri Koordinatörü Yılmaz Olcay tarafından Erasmus+Gençlik Projeleri konulu konferans verilecektir. Gerçekleşecek konferans ve eğitime katılım ücretsiz olacak. Konferans sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek olup, katılım için kayıtlar KARÜNDER tarafından yapılacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:22 Kaynak: AA
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