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Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı - Son Dakika

Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı

12.11.2021 09:51
Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı

ERASMUS projesi kapsamında, İspanya, Hıvatistan, Portekiz ve Yunanistan'dan İzmir'deki Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü'ne gelen öğrenciler, katıldıkları atölyede geleneksel Türk sanatlarından ebru sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

ERASMUS projesi kapsamında, İspanya, Hıvatistan, Portekiz ve Yunanistan'dan İzmir'deki Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü'ne gelen öğrenciler, katıldıkları atölyede geleneksel Türk sanatlarından ebru sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. Bir hafta süresince misafir edilen öğrencilere kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarıyla örnek gösterilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlatıldı.

Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projesinin ortakları İspanya, Hıvatistan, Portekiz ve Yunanistan'dan 14 öğrenci ve 9 öğretmen 1 hafta süresince atölye ve kültürel aktiviteler ile gezilere katılmak için İzmir'e geldi. Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde çeşitli etkinliklerde bulunan yabancı öğrenciler, ebru sanatı için düzenlenen atölyeye katıldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANLATTIK

Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı'ndan güçlendirilmiş proje kapsamında belirli bir hibe alındığını ve katılımcı 5 ülke arasında geziler düzenlendiğini anlatan Bahçeşehir Koleji İngilizce öğretmeni Diana Roxana Madralı, küçük yaştaki çocuklara cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmayı amaçladıklarını belirterek bu çalışmaları ortak ülkelerle yürüttüklerini dile getirdi. Madralı, "Bugün ebru sanatını anlatmak istedik. Renklerin cinsiyeti yok mesajı içeren bir çalışmamız var. Yabancı öğretmen ve öğrenciler beraber geldiler. Tarihsel açıdan en önemli kadın haklarını savunan insanları tanıtıyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattık. Her ülkeden kadın haklarını savunan insanları anlattılar. Farklı atölyeler de yaptık. Oyuncakların da cinsiyeti yok. Cinsiyeti olmayan oyuncak tasarımı yaptılar. Misafirlerimiz Türk ailelerin yanında vakit geçirip kültürümüzü yakından tanıma fırsatı buluyor. Ortak olan her ülkeye gidilecek. Bizim öğrencilerimiz de önümüzdeki yıl gidecek" dedi.

İspanya'daki Ruperto Chapi Primariy School'dan İzmir'e gelen öğretmen Sabina de Los Reyes da şöyle konuştu:

"Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Çocuklar için çok faydalı bir aktivite. Kadın haklarını savunmak bununla ilgili aktiviteler yapmak için buradayız. İngilizce öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları için de oldukça faydalı bir çalışma. Başka bir ülkeye gelmek öğrenciler için ilginç bir deneyim. Kendilerini özgür hissedebilmek için buradalar. İngilizce konuşmaları zorlasa da ilerlemelerini ve pratik yapmalarını sağlıyor."


Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı
Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı
Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı
Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı
Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı
Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı
Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erasmus için gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı - Son Dakika


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