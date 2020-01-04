Erasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladı - Son Dakika

Erasmus öğrencileri dil eğitimlerini tamamladı

6 saat önce

ALMANYA'daki 'Erasmus+' programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, dil eğitimini tamamladı.

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ALMANYA'daki 'Erasmus+' programına gitmeye hak kazanan 20 öğrenci, dil eğitimini tamamladı. Altı haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, sertifikalarını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın elinden aldı.

Avrupa Komisyonu, 2014-2020 yılları arasında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında uygulanacak olan Erasmus+ Programı'na bu yıl Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kabul edildi. 2020 yılı çağrı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede 'Erasmus+' programı kapsamında Almanya'da uygulamalı eğitime gidecek olanlara Bağcılar Belediyesi de destek verdi. Bu amaçla ihtiyaç sahibi olan 20 öğrenciye Bağcılar Belediyesi Dil Evi'nde kurs verildi. 6 hafta süren İngilizce derslerinde öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

"FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRİN"

Hazırlıklar çalışmaları çerçevesinde kursu tamamlayan liseli gençler için düzenlenen 'Erasmus+' Sertifika Töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "En değerli günlerinizi yaşıyorsunuz. Bugünlerin kıymetini bilin ve kendinizi iyi yetiştirin. Size sunulan fırsatları iyi değerlendirin. Hayata atıldığınız zaman koşuşturmanın içerisinde buna zaman bulamayabilirsiniz. Bundan sonraki öğrenim hayatınızda başarılar dileriz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, başarılı öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Proje kapsamında Nisan ayında Almanya'nın Berlin şehrine gidecek olan gençler, ikişer grup halinde 14 gün uygulama eğitimi alacak. Öğrenciler 3 farklı ana okulunda ve yine bir otelde yiyecek ve içecek konusunda staj yapacak.


Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Almanya, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:38 Kaynak: DHA
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