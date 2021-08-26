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ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU - Son Dakika

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU

26.08.2021 11:25
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU, System.String[]

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Erasmus Ofisi tarafından hazırlanan 'Medeniyetler Sofrası' projesi ile Portekiz, Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve Kuzey Makedonyalı öğrenciler, kentin yöresel lezzetlerini yakından tanıma, tatma ve yapma fırsatı buldu.

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Erasmus Ofisi tarafından hazırlanan 'Medeniyetler Sofrası' projesi ile Portekiz, Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve Kuzey Makedonyalı öğrenciler, kentin yöresel lezzetlerini yakından tanıma, tatma ve yapma fırsatı buldu. Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler, mutfak atölyesinde kendi yörelerine has olan yemekleri de yaptı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen, Erasmus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında hazırlanan Medeniyetler Sofrası projesi, 20-28 Ağustos tarihlerinde Hatay'da uygulanıyor. Gastronomi içerikli projeye Türkiye, Portekiz, Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan toplam 38 genç katıldı. Proje kapsamında kentin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler ayrıca nefret söylemi, ırkçılık ve ayrımcılık konularına karşı düzenlenen konferansa da katılarak birlikte yaşama kültürü ile ilgili bilgiler aldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu'nda bulunan Hatay Mutfağı Ar-Ge Merkezi'nde bir araya gelen öğrenciler, burada kendi ülkelerindeki yöresel lezzetleri yaparak tanıtma fırsatı da buldu.

'KÜLTÜRLERİ BİR ARAYA GETİRDİLER'

Medeniyetler Sofrası projesindeki ana amacın Türk kültürünü ve bunun yanında Hatay'ın birlikte yaşama hoşgörüsünü yansıtmak ve yemeklerini tanıtmak olduğunu belirten Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Medeniyetler Sofrası Proje Koordinatörü Melodi Çiftçi, şunları söyledi

Projede Hırvatistan, Macaristan, Makedonya, Portekiz, Romanya ve Türkiye'den katılımcılarımız var. Bu katılımcıların bir kısmı aşçılık bölümü öğrencileri, bir kısmı da farklı bölümlerden üniversitemize gelen katılımcılar. Bu katılımcılarımız projemiz kapsamında kendi kültürleri ile Hatay kültürünü bir araya getirdi. Bunu da mutfakta çalışarak, gastronomi yemek kültürü ile yaptılar. Projenin bir bölümünde, Hatay mutfak kültürümüzü yansıtan atölye çalışması yaptık. Bugün de katılımcılarımızın tamamı, kendi kültürlerini yansıtan yemekleri yapmaya devam ediyor. Bugün onların tatlarını deneyeceğiz.

Çiftçi, proje sonunda İngilizce olarak uluslararası bir kitap hazırlayacaklarını ve bu kitapta tüm ülkelerin yemeklerinin yer alacağını belirtti.

'BU PROJEDE OLMAK ÇOK KEYİFİLİ'

Öğrencilerle beraber Portekiz'den geldiğini belirten Lusofona Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Fiona Bakas, proje kapsamında çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin bu projede farklı ülkelerin yöresel lezzetlerini tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen Bakaas Hatay mutfağını denemeye çalıştık ve çok keyif aldık. Gelecek projemizle ilgili günleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Proje kapsamında gerçekleşen eylemleri öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz. Farklı ülkelerden, kültürlerden ve dinlerden gelen insanların bir arada olduğu bir mutfakta olmak çok keyifli, bu projede olmak çok keyifli diye konuştu.

'PORTEKİZ'DE BUNLARIN HİÇBİRİ YOK'

Projede bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu anlatan Portekiz Lusofona Üniversitesi aşçılık bölümü öğrencisi Robert Kennedy de şunları söyledi

Farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve ırkçılık olmaması çok güzeldi. Çok kültürlü ortamlardan bulunmaktan hoşlanıyorum. Türk yemeklerinin çok güzel olduğunu zaten biliyordum ama Hatay yemeği tahmin ettiğimden de güzel. Bu daha önce yediğim hiçbir şeye benzemiyor. Portekiz'de bunların hiçbiri yok. Buradaki yemeği çok sevdim.

Hatay MKÜ İngilizce öğretmenliği öğrencisi Yunus Kuyubaşıoğlu da çoklu kültürlerin bu gibi projelerde bir araya gelmesinin ve Hatay'ın buna ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU

Mustafa Kemal Üniversitesi, Portekiz, Erasmus, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERASMUS ÖĞRENCİLERİ 'MEDENİYETLER SOFRASI' PROJESİNDE BULUŞTU - Son Dakika


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